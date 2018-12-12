США внесли Таджикистан, Китай, Иран, КНДР, Саудовскую Аравию, Туркменистан в свой список нарушителей религиозных свобод, а Узбекистан попал в "список наблюдения". Соответствующее решение было принято 28 ноября, но заявление госсекретаря США Майка Помпео было опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства 11 декабря.

Глава ведомства Майк Помпео ссылается на закон о международной свободе вероисповедания, который американский конгресс принял в 1998 году. Согласно его положениям, в этих странах происходят "систематические, постоянные и вопиющие нарушения религиозной свободы".

"Я определил, что Бирма (Мьянма - прим. ред.), Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан являются странами, внушающими особую обеспокоенность в соответствии с законом от 1998 года о международной религиозной свободе, поскольку они участвуют в систематических, продолжительных и серьезных нарушениях религиозных свобод", - заявил Помпео.

Россию, Коморские острова и Узбекистан Помпео внес в специальный «список наблюдения», поскольку правительства этих стран допускают «серьезные нарушения религиозной свободы». В чем заключаются нарушения, в ведомстве не уточнили.

«Во многих местах по всему миру люди продолжают подвергаться преследованиям, сталкиваться с арестами или даже смертью просто за то, что живут в соответствии со своей верой. США не собираются просто наблюдать за подобным притеснением», — заявил Помпео.

Глава Госдепартамента отметил, что защита свободы вероисповедания важна для обеспечения мира и стабильности.

Тем не менее он не уточнил, что Вашингтон будет делать с попавшими в список нарушителей странами, намерен ли вводить какие-либо санкции против них или нет.

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