Узбекская железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» объявила новогодние скидки на билеты по внутренним маршрутам.

Скидки будут доступны с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года, говорится в объявлении на сайте «Узбекистон темир йуллари».

Для обеспечения всех желающих билетами узбекские железнодорожники намерены запустить дополнительные поезда.

Скидки будут предоставляться: пенсионерам, инвалидам, участникам войны 1941-1945 годов и приравненных к ним лицам – 50%; студентам высших учебных заведений – 50%; семьям (два и более человек – муж и жена; муж, жена и их дети до 18-ти лет; отец или мать с детьми до 18-ти лет) – 30%; туристическим группам (четыре и более человек), школьникам, студентам колледжей, лицеев – 20%.

Для лиц с ограниченными возможностями, сотрудников компаний и организаций, путешествующих коллективно в праздничные и предпраздничные дни, будут организованы специальные кассы.

Напомним, что ранее скидки на все рейсы по внутренним маршрутам ввела авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари».

А что у нас?

"Таджикская железная дорога" не планируется вводить новогодние скидки на билеты, сообщили «АП» в компании.

«У нас действуют постоянные скидки в зависимости от времени покупки билета», - отметили в ТЖД.

Так, пассажиры платят 70% от стоимости билета, если он будет приобретаться от 3 до 20 дней до отправления поезда, 60% - от 20 до 40 дней и 50% - от 40 дней и выше.

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