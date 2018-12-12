Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о создании Совета развития образования при исполнительном органе государственной власти города Душанбе.

Совет, в который вошли представители органов государственной власти города, науки, образования, возглавил лично мэр Душанбе, сообщили "АП" в пресс-службе столичной мэрии.

В то же время, решением мэра, упразднен прежний Совет развития образования при исполнительном органе государственной власти города Душанбе, образованный 4 марта 2015 года.

Новый Совет создан с целью координации деятельности органов государственной власти, организаций и учреждений, образовательных и профессиональных сообществ, общественных и политических объединений по развитию ребенка, семьи, школы и общества.

Рустам Эмомали обязал своих заместителей и глав столичных районов в сотрудничестве с другими ответственными структурами оказывать содействие в деятельности Совета, отметили в пресс-службе.

Совет объединяет как представителей самого образовательного сообщества, так и руководителей различных отраслей экономики и общественной жизни, выступающих по отношению к системе образования заказчиками и потребителями.

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