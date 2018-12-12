Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов помиловал около 800 осужденных по случаю Международного дня нейтралитета.

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ «О помиловании по случаю Международного дня нейтралитета осуждённых лиц», в соответствии с которым 796 граждан страны освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, сообщает со ссылкой на пресс-службу туркменского лидера eadaily.com.

«Проводя акции помилования, мы создаем условия для раскаявшихся в своих проступках людей, чтобы они могли добросовестным трудом искупить свою вину и активно участвовать в работе, направленной на процветание родины», — пояснил свое решение Бердымухамедов.

Ответственность за исполнение указа о помиловании была возложена на главу МВД Туркмении Исгендера Муликова. «Примите необходимые меры, чтобы помилованные в ближайшее время были освобождены из мест заключения и вернулись к своим семьям», — повелел Бердымухамедов.

День нейтралитета 12 декабря (туркм. Bitaraplyk baýramy) в Туркмении считается вторым по значимости государственным праздником. 12 декабря 1995 года 50-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию, в которой поддержала идею Туркменистана стать государством со статусом постоянного нейтралитета.

В соответствии с резолюцией, Туркменистан признан нейтральным государством, которое обязуется не участвовать в вооруженных конфликтах, не вмешиваться во внутренние дела других государств.

Помилование в Туркменистане - частая практика. Только в это году Бердымухаммедов подписал указ о помиловании 611 осужденных граждан страны в честь благодатной Ночи всемогущества (Gadyr gijesi) в священном месяце Рамадан.

В прошлом году в Туркменистане в честь Дня независимости были помилованы осужденные туркменские и иностранные граждане - в целом 1636 граждан были освобождены от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

В указе туркменского лидера тогда указыыалось, что эти "решения были приняты в соответствии с принципами милосердия и гуманизма, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи, а также для дальнейшего укрепления уз дружбы между странами и народами".

В Таджикистане практика помилования пока не развита

Эмомали Рахмон подписал Указ о создании специальной комиссии по вопросам помилования при президенте Таджикистана летом прошлого года.

Это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, обеспечивающий реализацию конституционных компетенций президента Республики Таджикистан по решению вопросов помилования.

"Вопросы помилования лиц, осужденных судами Таджикистана, а также судами других стран, которые отбывают наказание в Республике Таджикистан, решаются президентом на основании предложения комиссии. Президент может решать вопрос о помиловании непосредственно", - отмечалось в приложении к Указу.

В задачи комиссии входит предварительное рассмотрение ходатайств по вопросам помилования и подготовка по ним предложений президенту.

Отныне каждый осужденный, несмотря на тяжесть совершенного преступления и назначенный срок, имеет право раз в год направить ходатайство о помиловании на имя президента страны.

Ходатайство направляется через администрацию закрытого учреждения, с приложением справки о его поведении, состоянии здоровья, семейного положения.

Если раньше осужденные ждали праздников, чтобы выйти на свободу, то сейчас их обращения к президенту о помиловании могут быть рассмотрены в более короткие сроки. Обратиться к главе государства сможет каждый осужденный, независимо от степени уголовного наказания.

Комиссия будет также готовить для Эмомали Рахмона предложения по совершенствованию законодательства Республики Таджикистан по вопросам помилования, а также по разрешению возникающих в этой сфере проблем.

В Таджикистане помилования - пока не частые процессы. А вот амнистии традиционно объявляются в честь «круглых» дат основных государственных праздников.

Так, в честь 20-летия конституции Таджикистана в 2014 году амнистия затронула 10 тысяч человек, а в честь 20-летия государственной независимости в 2011 году в стране была объявлена «золотая» амнистия, по которой были помилованы 15 тысяч человек.

Последняя, 15 амнистия, в Таджикистане была объявлена в честь 25-ой годовщины независимости Таджикистана в августе 2016 года. Тогда свободу вышли или получили уменьшение срока наказания более 12 тысяч человек. Осужденных за особо тяжкие преступления та амнистия не затронула.

Многие в этом году уповали на то, что Эмомали Рахмон объявит амнистию в честь 24-летия Конституции, но этого не произошло.

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