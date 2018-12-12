В столице Узбекистана 10-11 декабря прошел Международный медиа-форум «Культурное наследие Узбекистана», где впервые была представлена книга с эффектом дополненной реальности.
Рассказывает она об экспонатах – культурном наследии Узбекистана - собранных в 8 музеях Германии, а также в одной частной коллекции.
Всего в книге 16 страниц с видео, и 13 – с 3D картинками. Работали над ее созданием немецкие специалисты, давно изучающие культуру и искусство ЦА, а также узбекские IT-специалисты.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Сакральная карта Таджикистана: какие тайны хранят таджикские горы?
Человеком года по версии журнала Time стал убитый саудовский журналист Хашогги
Московский хостел отказался заселять мигрантов из Таджикистана и Узбекистана
Стыдные вопросы о гинекологии: почему в Таджикистане это табуированная тема?
Танго по-таджикски. Где в Душанбе можно научиться самому сексуальному танцу?
Лидеры цифровых инноваций обсудили пути к безналичной экономике
Мой ребенок нарушил закон: Что мне делать?
«МегаФон Таджикистан» получил награду за проект продвижения туристической привлекательности страны
Таджикистан и Молдова подпишут трехлетнюю Программу экономического сотрудничества
В Таджикистане в очередной раз пытаются продать швейную фабрику Фирташа
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста