В столице Узбекистана 10-11 декабря прошел Международный медиа-форум «Культурное наследие Узбекистана», где впервые была представлена книга с эффектом дополненной реальности.

Рассказывает она об экспонатах – культурном наследии Узбекистана - собранных в 8 музеях Германии, а также в одной частной коллекции.

Всего в книге 16 страниц с видео, и 13 – с 3D картинками. Работали над ее созданием немецкие специалисты, давно изучающие культуру и искусство ЦА, а также узбекские IT-специалисты.

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