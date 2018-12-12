Московский хостел «2Hostel2» отказался заселять граждан Таджикистана и Узбекистана из-за проблем с оформлением документов для иностранных рабочих. На сайте бронирования гостиницы в правилах проживания говорится, что «хостел не заселяет граждан Узбекистана и Таджикистана». При этом на граждан других стран, которые также едут в Россию на заработки, это правило не распространяется.



Корреспондент российского портала «Ридус» провела эксперимент, в котором попробовала заселить трех мнимых выходцев из Узбекистана.

Услышав про узбекские паспорта моих мнимых рабочих, администратор отреагировала незамедлительно: «узбеков не принимаем».

«Потому что им нужно делать регистрацию. Даже если они на сутки заезжают, мы должны их зарегистрировать, но документы три дня делаются. Даже если они живут четыре дня, они выезжают, и регистрация недействительна считается. Мы в УФМС подаем сведения, что человек съехал. Это для них проблема. Регистрация, которая имеется при них, она изымается. Им нужно делать новую после отъезда», — объяснила сотрудница рецепции.

Впрочем, позже она призналась, что действует исходя из распоряжения участкового инспектора, который категорически запретил селить рабочих из Таджикистана и Узбекистана:

"С января участковый ходит и говорит граждан Таджикистана и Узбекистана не селить. Им лучше в Подмосковье селиться. В Подмосковье к ним более нормально относятся".

На вопрос: "А в Москве хуже относятся, есть какие-то предубеждения?", женщина ответила: " Дело в документах. Да и сами нации очень шумные. Особенно, когда вместе несколько человек живет. Не знаю, почему участковые к ним так относятся. Что я в другом месте работала, участковый прям ходил и запрещал категорически селить таджиков и узбеков, что здесь".

"Это проявление ксенофобии"

Председатель организации «Содействие и сохранение национальной культуры узбеков и народов Узбекистана» Незматжон Мамаджанов пригрозил владельцам хостела прокуратурой, указывая на нарушение Конституции РФ и прав граждан Таджикистана и Узбекистана.

«Я первый раз слышу, чтобы мигрантов где-то не принимали. Я уже семь лет председатель, такого не слышал. Может быть, в хостеле опасаются, что принимают нелегалов. Но пока жалоб не было. Если они конкретно говорят, что не хотят селить таджиков и узбеков, то будут иметь дело с прокуратурой», — объяснил «Ридусу» Мамаджонов.

Сотрудница сайта моментального бронирования гостиниц, посредника между клиентом и того самого хостела, призналась, что мигрантов их Таджикистана и Узбекистана заселяет крайне малое число столичных гостиниц:

«В основном нет. Это часто прописано в правилах гостиниц. Во всех отелях индивидуально».

Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов, занятых в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях Ренат Каримов, узнав о сложившейся ситуации, назвал это «полным свинством».

«Участковый не должен так говорить. Возможно, они просто хотят денег. Это нарушение прав граждан Таджикистана и Узбекистана. Это нарушение конституции РФ, это проявление ксенофобии, а может даже и расизма. В этом есть какое-то прорастающее зернышко фашизма», — считает эксперт.

Если мигрант селится в хостел, то работники гостиницы обязаны поставить его на миграционный учет, на срок, в течение которого он будет проживать там. Как только он съезжает, хостел подает уведомление в управление по вопросам миграции.

Затем мигрант снова должен в течение семи рабочих дней встать на учет. Для этого у него должна быть принимающая сторона: хозяин квартиры, где живет приезжий; работодатель, который предоставляет жилье; общежитие или хостел.

«Но никто из них не хочет выполнять свои обязанности. А страдают люди, от которых очень много зависит в РФ. Они выполняют много видов работ и их миллионы», — сетует Каримов.

Россияне бояться заселять мигрантов

Эксперт назвал основные причины, по которым люди отказываются регистрировать приезжих из Средней Азии.

«Хозяева квартир обычно напуганы. В СМИ постоянно муссируют информацию, что зарегистрованный мигрант через коррумпированного полицейского и нотариуса делает так, что человек лишается квартиры. Люди боятся потерять жилье и боятся ответственности. Если мигрант уехал внезапно на родину и вас не предупредил, вы уже будете в ответе за то, что он находится в РФ нелегально, с неверно оформленной регистрацией», — говорит он.

Что касается работодателей, то для них штраф за одного неверно оформленного рабочего составляет 800 тысяч рублей.

«Это самый высокий штраф в административном кодексе РФ. Если вовремя, в течение трех дней, не подать уведомление о заключении трудового договора, о расторжении и так далее, то к нему приходят и штрафует. Даже если работодатель не боится штрафа, он все равно не может зарегистрировать мигрантов, поскольку не предоставляет им жилье», — подытожил специалист.

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