Сегодня отмечается Международный день гор. Ежегодно он проходит под разными девизами. В 2018 году основной темой праздника стал девиз «Горы важны». В связи с этим мы обратили внимание, какие объекты в наших горах находятся под угрозой. Если не принимать меры по их охране и рациональному использованию, многие из них могут исчезнуть.

"В Таджикистане законсервированы огромные пласты духа Евразии или Азии".

К таким объектам можно отнести и следы динозавров в Ширкенстком ущелье Гиссарского хребта, которое в 2016 году Центр Льва Гумилева внес в «Сакральную карту Таджикистана».

Ширкентское ущелье Asia-Plus

Сакральная карта Таджикистана была представлена в Москве 31 января 2016 года. На ней были помечены исторические места республики – Ягнобская долина, жители которой до сих пор разговаривают на древнем диалекте, озеро Искандеркуль, Нурекское водохранилище, Бадахшан и Ширкентское ущелье.

Представители Московского Центра Льва Гумилева много лет занимаются сакральной географией. Они проводили экспедиции на Алтае, в Калмыкии, Якутии, Киргизии и в Таджикистане. Эту территорию гумилевцы называют одним из очагов евразийской цивилизации.

Директор Московского центра Гумилева, писатель и историк Павел Зарифуллин в 2015 году заявил:

"В Таджикистане законсервированы огромные пласты духа Евразии или Азии. Территория этой древней страны является одним из очагов евразийской культуры и цивилизации, была важнейшим транспортным узлом «Великого Шёлкового Пути».

"Ширкентский динозавр"

Впервые следы динозавра были обнаружены в Таджикистане в 1963 году, во время исследования в Ширкентском ущелье следоносных пород мелового периода.

Их обнаружили два таджикских ученых-геолога: Сергей Захаров - академик Академии наук Таджикистана и Фирдавс Хакимов - доктор геолого-минералогических наук.

Открытие тогда потрясло все мировое научное сообщество. Эти находки были внесены в мировой реестр ископаемых следов жизни на Земле, и в свое время их исследовали ученые со всего мира. Сейчас этот уникальный памятник природы из-за нашего равнодушия медленно разрушается…

Всего в нашей республике зарегистрировано восемь местонахождений следов динозавров.

Три из них находятся в горах ущелья реки Ширкент. В научном мире они упоминаются как "Ширкент-1", "Ширкент-2" и местечко "Харкуш", находящееся выше по течению реки Ширкент.

В "Ширкенте-2" обнаружено более двухсот следов динозавров Юрского периода. Но наиболее четко они сохранились в "Ширкенте-1" (на главном фото) и в Харкуше.

Asia-Plus, архивное фото

Куда ведут следы динозавров?

Ранее корреспондент "АП" побывал вместе с туристами в Ширкентском ущелье близ Турсунзаде, и своими глазами увидел следы динозавров. Небольшой экспедицией руководил наш бывший земляк - ученый-геолог Валерий Новиков.



В известняковой породе группа тогда нашла остатки раковин двустворчатых моллюсков поздней меловой эпохи.

"Находясь в толще грунта, эти ракушки являются свидетельством того, что здесь находилась прибрежная часть моря", - заявил нам Новиков.

Он тогда объяснил "АП", что именно ученые Таджикистана предложили использовать факт наличия следов динозавров для определения конфигурации границ моря, его береговой линии, ведь следы динозавр мог оставить на влажной прибрежной почве.

Здесь, у моря, он мог в изобилии добывать пищу. Дальше от берега моря следы динозавров практически не могли сохраниться с таким качеством. И такой индикатор мировое научное сообщество приняло как наиболее точное.

Asia-Plus, архивное фото

В «Ширкенте-1» перед взором предстает ровная цепочка из восьми почти полуметровых следов, с ровным межшаговым интервалом, примерно в один метр. Из восьми следов хорошо сохранились три. В них отчетливо видны границы ступни, пальцев и когтей. Следы пятипалые, с большой стопой и короткими пальцами.

Долгое время научное сообщество не могло прийти к единому мнению - динозавр ли это? Дело в том, что следы динозавров похожи на куриные - трехпалые, с длинными пальцами.

Ширкентские следы не похожи ни на один из видов следов, обнаруженных на Земле.

Предполагалось, что это следы древнего медведя. Но, в конце концов, после долгих исследований, было решено, что эти следы принадлежат особому виду динозавра.

Кстати, аналогов этим следам пятипалого динозавра в мире до сих пор нет. И это делает "Ширкентские следы" уникальным сокровищем истории.

По словам геолога Фарида Салихова, "в зависимости от климатических условий следы в Ширкенте-1 могут исчезнуть в ближайшие два-три десятилетия".

Ягнобская долина

Ягноб — это высокогорная область на северо-западе Таджикистана, между Гиссарским и Зеравшанским хребтами. Она тоже внесена в Сакральную карту Таджикистана.

Ягноб источник: varandej.livejournal.com

Войти в долину можно только в одном месте, другие пути перекрывают с одной стороны узкое ущелье, а с другой — Ягнобская стена. Этот северный отрог Гиссарского хребта (таджики называют его Замин Карор, то есть «спокойная земля», где не бывает землетрясений) решаются штурмовать только опытные альпинисты.

Данные этнографов и лингвистов свидетельствовали: обитатели долины реки Ягноб все-таки смогли сохранить и этническую целостность, и язык — единственный прямой потомок языка древней Согдианы.

По свидетельству этнографов и путешественников, проблем, связанных с Ягнобом, целый комплекс.

Природа долины оказалась под угрозой: арчовые леса полностью сведены и их уже не восстановить, скот, который пригоняют на сочные пастбища из соседних областей, вытаптывает растительность на огромных площадях, сеть «козьих тропок» вызывает эрозию почвы, возникает угроза оползней, а построенные дороги без должного ухода провоцируют разрушение горных склонов.

Экологи обращают внимание и на озеро Искандеркуль, Нурекское водохранилище и Бадахшан, которые являются основными объектами туризма Таджикистана, и также внесены Центром Льва Гумилева в Сакральную карту.

С охраной природы в этих местах также есть свои проблемы, например, отдыхающие после себя оставляют кучу пластикового мусора, тем самым, нанося ущерб природе, пастбища управляются нерационально, мало внимания уделяется сохранению местной флоры и фауны.

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