В Москве подвели итоги крупнейшего конкурса Восточной Европы в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards. Награду в номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» 6 декабря получила компания «МегаФон Таджикистан» – организатор кретивного роуд-шоу для журналистов и блогеров нескольких стран. Целью проекта «Digital Silk Road» было продвижение туристической привлекательности Таджикистана и демонстрация надежной связи оператора на туристических маршрутах ГБАО.

2 350 километров проехали участники «Digital Silk Road» – журналисты и блогеры из Таджикистана, России и Узбекистана. Маршрут поездки включал уникальные объекты культурного наследия, малоизвестные за рубежом: село Калаи-Хумб – бывшую столицу шахства Дарваз, древний Карон, история которого начинается с IX века, уникальный буддийский комплекс Вранг, перевал Кульма, где на высоте 4 365 метров над уровнем моря стоит самая высокая базовая станция «МегаФона», петроглифы в горах у Лянгара. Пребывание в этих местах позволило получить уникальную информацию и поделиться ею с читателями и зрителями.

В пути журналисты и блогеры проводили тестирование мобильной связи и интернета «МегаФон Таджикистан». Средняя скорость составила более 5 Мбит/с, на всем маршруте связь была надежной и доступной. Онлайн-трансляции велись прямо в дороге, а публикации в рейтинговых СМИ, появившиеся по итогам проекта, позволили донести информацию о туристической привлекательности Таджикистана более 1 500 000 жителей трех стран.

«При поддержке Правительства Республики Таджикистан в течении этого года Комитет по развитию туризма провел значительную работу с партнёрами по над созданием ряда глобальных мероприятий для представления туристических возможностей республики на мировом рынке туризма. Проект «Digital Silk Road» является одним из них. Проект стал успешным среди трех стран и также охватил большое количество населения. Сегодня мы очень рады, что данный проект получил награду. Благодаря совместным мероприятиям, сегодня наша республика обрела некую туристическую привлекательность для других стран», - отметил специалист Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан Абдукарим КУРБОНОВ.

Результаты «Digital Silk Road» были высоко оценены жюри международного конкурса. Всего же в этом году на соискание премии Eventiada IPRA Golden World Awards были представлены работы из 13 стран мира: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Хорватии и Эстонии.

«В Год туризма, объявленный Президентом Республики Таджикистан, мы хотели создать по-настоящему интересный и результативный проект, чтобы рассказать о нашей прекрасной стране. Я сама постоянно пересматриваю видеоролики, которые мы снимали в пути, чтобы оживить память о летнем роуд-шоу. Это были замечательные дни – и замечательные места! Думаю, наши собственные эмоции проявлялись во всем, что мы делали для проекта – и в конечном итоге принесли награду конкурса именно Таджикистану!» – говорит директор по связям с общественностью компании «МегаФон Таджикистан» Валентина БУТНИК.

Проект «Digital Silk Road» реализован при поддержке Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, а также Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.