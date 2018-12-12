Третье заседание Межправительственной молдавско-таджикской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству состоялось накануне, 10 декабря, в Кишиневе.

Таджикскую делегацию на этом мероприятии возглавлял первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Абдулмаджид Мумунзод.

Сопредседателем заседания комиссии с молдавской стороны была государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин.

«В ходе заседания был рассмотрен комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

Стороны рассмотрели сотрудничество в таких сферах, как торговля и экономика, инвестиции и поддержка малого и среднего бизнеса, охрана окружающей среды, региональное развитие, архитектура, градостроительство, здравоохранение и соцзащита населения, образование, наука, культура, молодежная политика, спорт, сельское хозяйство, энергетика, туризм и транспорт.

По словам источника, для углубления торгово-экономических отношений стороны сочли важным согласовать и подписать Программу экономического сотрудничества между правительством РТ и РМ на 2019-2021 годы

Также достигнута согласованность относительно расширения договорно-правовой базы в таких сферах, как здравоохранение и социальная защита населения, туризм, спорт, транспорт и культура.

По итогам подписан Протокол третьего заседания Межправительственной молдавско-таджикской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

По данным Таможенной службы при правительстве РТ, объем таджикско-молдавского торгового оборота за 10 месяцев этого года составил всего около $1,2 млн.

В частности, экспорт таджикских товаров в Молдову осуществлен на сумму более $740 тыс., а молдавская продукция импортирована Таджикистаном на сумму около $444 тыс.

Молдова является одной из двух стран ближнего зарубежья (наряду с Узбекистаном), с которой Таджикистан имеет положительный торговый баланс.

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