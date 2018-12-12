Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана сделает очередную попытку продать швейную фабрику «Гулистон Душанбе», принадлежавшую ранее украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Полный пакет акции предприятия будет выставлен на продажу ровно через неделю, 18 декабря, сообщает Государственное унитарное предприятие по организации продаж госимущества.

Акции ОАО «Гулистон Душанбе», общим количеством 242 200 штук, планируется продавать одним лотом. Начальная цена лота - 24 млн. 220 тыс. сомони (около $2,6 млн).

Аукцион состоится в 10:00 часов, в городе Душанбе по ул. Техрон, 21.

Уценили?

Данное предприятие уже дважды пытались продать посредством организации аналогичной торговой площадки: в сентябре 2016 года и январе 2017 года. Однако потенциальные покупатели не проявили к фабрике интерес.

Стартовая цена полного пакета акций предприятия в сентябре 2016 года и январе прошлого года была установлена в сумме 32 миллиона сомони (свыше $4 млн). Это на 7 млн. 780 тыс сомони больше, чем нынешняя первоначальная стоимость пакета.

В наследство от Фирташа

Предприятие в апреле 2014 года решением экономического суда города Душанбе перешло в собственности государства.

Суд удовлетворил иск Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана о незаконной приватизации предприятия.

После фабрика была переименована из ЗАО «Гулистон» в ОАО «Гулистон Душанбе».

ЗАО «Гулистон» было приватизировано в 2002 году, когда Зайд Саидов был министром промышленности Таджикистана. В антикоррупционном ведомстве считают, что Саидов, используя тогда свои должностные полномочия, способствовал незаконной приватизации данного предприятия.

Контрольный пакет акций (95%) тогда приобрел украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, а 5% акций - сын Зайда Саидова – Хайрулло Саидов.

Пионер таджикского швейного производства

Фабрика «Гулистон» - пионер швейного производства в Таджикистане и самое опытное предприятие по производству мужской и женской одежды, работающее с 1933 года. Предприятие специализируется на выпуске хлопчатобумажных мужских, женских, детских изделий и продукции из джинсового материала (брюки, джинсы, бермуды, жакеты, сорочки, куртки).

В 2004 году фабрика была оснащена усовершенствованным оборудованием, что позволило производить пошив одежды любой сложности.

Изначальная производственная мощность фабрики «Гулистон» - более 3 миллионов единиц продукции в год.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus