Говорить с дочерью о ее половом созревании, водить на профилактические осмотры к гинекологу в Таджикистане – стыдно. Врач-гинеколог Илона Ризоева объясняет, почему стыдно и к каким последствия может привести невнимание матери к развитию своего ребенка.

«Живут по принципу – с нами не разговаривали, и мы не будем»

- Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что родители девочек, да и сами девочки не следят за развитием своего репродуктивного здоровья?

- Мне бы хотелось, чтобы это случалось реже. Ситуация в городе еще более или менее приемлемая, хотя тоже оставляет желать лучшего, но в глубинке, в кишлаках, положение дел прямо скажу бедственное.

Я думаю, что связано это с местным менталитетом, религиозными взглядами, когда о половом созревании с ребенком говорить не положено. Нельзя. Стыдно. Об этом вспоминают только тогда, когда пришла пора выдавать девочку замуж – в 18 лет.

До этого времени мать не интересуется, пошли ли у подрастающей дочери месячные, регулярно ли они приходят, болезненно или нет.

Более того, в семьях девочкам не объясняют, какие изменения начинают происходить в детском организме с началом роста груди, приходом менструального цикла. Все это девочки переживают самостоятельно – пугаются, переживают.

- С какого возраста и на что родителям необходимо обращать внимание во время полового созревания дочерей?

- В России плановые осмотры у детского гинеколога начинаются с 3 лет. Потом в 6 и 14 лет. У нас же единственный плановый осмотр бывает в школах в 14 лет в виде короткой беседы.

Я советую начинать готовить дочек, как только вы начинаете замечать первые признаки созревания – оволосенение, набухание груди. Обычно этот процесс начинается с 9 лет, хотя сейчас девочки созревают раньше - уже со 2-го класса.

В этот период с ними нужно разговаривать, объяснять, что в их организме происходит естественный процесс взросления, через который проходят абсолютно все. При разговоре нужно учитывать индивидуальность ребенка. Кому-то нужно объяснять аллегориями, а с кем-то можно говорить прямо. Метод здесь не сильно важен, главное – разговаривать со своим ребенком.

Илона Ризоева

К сожалению, я практически не знаю семей, в которых девочек готовят к половому созреванию. И если в городе еще можно встретить такие семьи, то в глубинке такого вообще нет. Они живут по принципу – с нами не разговаривали, и мы не будем.

Бесплодие как расплата

- Чем все это чревато?

- Невнимание к здоровью своего ребенка может привести к очень серьезным последствиям, личным трагедиям. На днях к нам в клинику обратилась женщина с дочерью на выданье.

Девушке 19 лет и, как оказалось, у нее никогда не было месячных. Другие признаки полового созревания у нее также отсутствуют, но почему-то никто на это не обращал внимания, пока не пришли в дом сваты.

У матери времени не было, у нее еще семеро детей, а муж в миграции. Моему возмущению не было предела, и я решилась спросить: какая была надобность рожать восьмерых, когда следить за ними она не успевала? Ответ был кратким: «Хорошее здоровье было, вот и рожала».

После обследования оказалось, что матка у девушки не развилась, и исправить эту ситуацию уже нельзя - слишком поздно. Она никогда не сможет иметь детей.

- Какие нарушения в половом созревании чаще всего встречаются сегодня?

- Наиболее часто встречаемыми нарушениями являются гипоплазия матки - ее недоразвитость, и поликситоз – гинекологическое заболевание, связанное с нарушением гормонального фона, при котором происходит образование множественных кист снаружи или внутри капсулы яичника. Если в свое время это не лечить, велик риск бесплодия.

Ходить к гинекологу не стыдно

- Многие матери считают, что водить девочек и подростков к гинекологу не нужно или даже стыдно. Почему так происходит? И с какого возраста необходимо водить на профилактические осмотры к гинекологу?

- Я вам скажу, почему им стыдно; потому, что люди вокруг считают, что если отвела дочь к гинекологу, значит ребенок с дефектом. Был у нас в клинике такой случай: привела мать на консультацию своего ребенка-подростка, и пока они сидели в очереди, все женщины стали интересоваться:

«А зачем ты ее привела, она же еще не замужем?» или «Что, с ней что-то не в порядке?». И все, понеслись по городу осуждения и сплетни, а это - угроза для будущего замужества.

Но невежество других людей не должно быть важнее здоровья ребенка. Я рекомендую показать дочь детскому гинекологу, как только у нее пошли месячные, если мать не в состоянии объяснить происходящие процессы дочери самостоятельно.

- Как часто гинеколога должна посещать взрослая женщина? Как часто посещают наши женщины?

- Есть, конечно, бдительные женщины к своему здоровью, но таких не много. Обычно к гинекологу приходят либо, когда рожают, либо, когда наметились серьезные проблемы.

В норме женщине, живущей половой жизнью, необходимо посещать гинеколога раз в полгода-год.

Профилактические осмотры очень важны. Хотя бы потому, что онкология стала встречаться все чаще. Заметить ее на ранних стадиях самостоятельно невозможно, проходит она бессимптомно.

Зачастую диагностируем мы женщинам диагноз только тогда, когда становится поздно. Вчера ко мне на консультацию пришла женщина лет 40, которая была она у гинеколога в последний раз семь лет назад. Мы диагностировали ей рак шейки матки 2-й степени.

- Как вы смотрите на то, что ООН призывает Таджикистан отменить проверки на девственность? Насколько вообще к вам часто обращаются по этому поводу?

- Я не знаю, насколько корректно ООН вмешиваться во внутренние устои страны, но я лично против такой практики. И никогда не берусь за это. Во-первых, гинекологи не должны проверять девушек на наличие девственности, потому что процедура имеет определенный протокол действий, который должна исполнять только судмедэкспертиза. Во-вторых, это личное дело молодоженов, и они сами должны решать этот вопрос между собой.

И, наконец, в третьи, наличие или отсутствие девственной плевы не критерий нравственной чистоты и счастливой семейной жизни.

Посещать гинеколога необходимо один раз в год, но в целом, врачи выделяют несколько симптомов, при которых не следует откладывать визит к врачам:

Боль и неприятные ощущения во время секса и после секса

На эти проявления жалуется каждая пятая женщина, которая обращается к гинекологам. Возможно, это симптомы поликистоза яичников, фиброматоза или эндометриоза.

Любые изменения менструации

Цикл стал короче или длиннее, выделения стали обильными или наоборот скудными, появились боли – всё это может свидетельствовать о воспалительных процессах, сбое в гормональном балансе и других неполадках.

Нетипичные выделения

Важно запомнить 5 очень важных «не» - нормальные межменструальные выделения никогда не сопровождаются болью, зудом, жжением, неприятным запахом и кровью. Наличие какого-либо чего-то из списка может говорить о половой инфекции, эндометриозе и др.

Боль внизу живота

Боли слева, справа или по всей области живота - один из главных симптомов воспаления придатков. Важный момент - в середине цикла легкие болезненные ощущения или дискомфорт допустимы. Обычно они возникают в том яичнике, в котором происходит овуляция.

Незащищенный половой акт с новым партнером

Но идти к врачу имеет смысл спустя 2-3 недели - большинство венерических заболеваний имеет инкубационный период.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

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