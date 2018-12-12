Гражданин Таджикистана рассказал, как сотрудники Международного аэропорта «Душанбе» подставили его, записав на него багаж из контрабандного товара. В деле разбирается Интерпол и правоохранительные органы в Таджикистане.
В прошедшее воскресенье, 9 декабря, житель Таджикистана Далер Дустов опубликовал в сети Фейсбук пост, в котором рассказал, как сотрудники международного аэропорта «Душанбе» сделали его контрабандистом:
«Как быть, если на ваше имя оформили багаж с запрещенной продукцией и при въезде в чужую страну оказывается, что у вас два багажа, и что в одном - контрабанда. Причем это делают сотрудники аэропорта и компании, у которой вы покупаете билет».
Мы связались с Далером и узнали все подробности:
"8 декабря я должен был лететь во Франкфурт авиакомпанией «Сомон Эйр». Пришел в аэропорт. Рейс задержали на час. После ожидания все-таки открыли регистрацию, и я прошел на стойку регистрации.
У меня был багаж весом 20 кг и 800 грамм, после чего я переложил некоторые вещи в свою сумку и багаж весил уже 19 кг 700 грамм. Также у меня был ноутбук. На стойке регистрации ко мне стали подходить люди в форме, спрашивать - не могу ли я что-то передать. Я категорически отказывался, говорил, что могу только документы передать и то не много (так как я знаю, что с почтой в Таджикистане проблемы и сам, как студент, сталкивался с проблемой при отправке документов)".
После он сдал свой багаж в багажное отделение, получил посадочный талон, прошел через границу и таможню, и в зале вылета ожидал рейса.
"Тут ко мне подошёл человек, в гражданской форме, и, ссылаясь на то, что мою визу, якобы, неправильно записали сотрудники таможенного контроля. Он сфотографировал мой паспорт и меня. Я был, если честно, в шоке от такого. Потом он опять пришел и сказал, что все нормально.
Через какое-то время он вновь вернулся и попросил меня взять какой-то багаж, на что я ему ответил: «Нет». Он сказал, чтобы я поговорил по телефону с кем-то, я поговорил, но все равно не дал своего согласия на перевоз чужого багажа. Другой пассажир самолёта дал свое согласие на это и ему дали какой-то багаж (позже этого пассажира также поймала полиция и там обнаружила контрабанду)", - утверждает Далер Дустов.
Он сообщил, что по прилёту в аэропорт Франкфурта рейс встречала полиция. У некоторых пассажиров были проблемы с визой и одного даже депортировали.
"Что касается меня, то, оказывается, на мое имя оформили два багажа, и сотрудники таможенного контроля во Франкфурте задались вопросом, что в аэропорту была допущена такая ошибка. Эксперты сняли отпечатки с этого багажа, и выяснили, что на нем нет моих отпечатков. Все сошлось, так как и в билете у меня указан только один багаж, оформленный на мое имя.
Когда сотрудники аэропорта во Франкфурте все выяснили, меня отпустили, но штраф – 1700 евро пришлось заплатить именно мне, так как по бумагам багаж был оформлен на мое имя", - отметил Далер.
Далее Дустова, по его словам, и того самого пассажира, который взял по просьбе в аэропорту Душанбе багаж, ждала полиция.
"Были допросы о том, чья это контрабанда и куда она должна идти, но я не был в курсе. После длительного выяснения всего, мне удалось доказать, что я к этому не имею никакого отношения и поэтому задержан несправедливо.
Мне дали разрешение на пребывание, но уголовное дело все-таки возбуждено и теперь, чтобы дальше продолжать свое обучение в Германии, я должен полностью очистить свое имя и репутацию, в противном случае, я могу потерять контракт и вид на жительство", - отмечает студент.
После всего пережитого оказалось, что люди, пытавшиеся вручить контрабанду Далеру, теперь пытаются его напугать, чтобы он никому не сказал ни слова.
"После 28 часов, проведенных в аэропорту Франкфурта, со мной пытались уже выйти на связь те, кому принадлежал этот груз, пытались через знакомых договориться и дать деньги, чтобы я молчал, поступали также и угрозы. Все мои паспортные данные у них. В Таджикистане сейчас идёт разбирательство по этому поводу, но я не очень-то верю, что там выяснят все до конца", - сомневается Далер.
"Зная свои права и законы, мне удалось себя защитить, но я боюсь, что в следующий раз на кого-то оформят бомбу или наркотики и что тогда делать?!"
- Далер, скажите, не очень понятно, как они хотели потом забрать у вас этот груз во Франкфурте, если он оформлен на вас, то и вам его получать?
- Они думали, что я соглашусь взять багаж, и оформили на меня, а у самолёта почти я им отказал. Но было поздно что-то менять и, может быть, боясь того, что я там скандал устрою, они не сообщили, что уже оформили. Мне, кстати, полиция во Франкфурте сказала, что эти 20 килограмм насвая там стоят 5 тысяч евро.
- Вы знаете человека, который вам предлагал взять багаж? Он представился?
- Сотрудник аэропорта, какой-то Талабшо.
В Аэропорту ведется расследование
На пост в сети отреагировала пресс-секретарь Международного аэропорта «Душанбе» Джамиля Хусейнова:
"Заявление принято. Началось разбирательство в аэропорту, работает команда профессиональных юристов, в группу включены сотрудники других правоохранительных служб, которые задействованы в аэропорту. Виновники и все, кто причастен, обязательно ответят, так как этим случаем заинтересовались уже спецслужбы".
В интервью «АП» она добавила, что "в этом деле замешаны сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта".
"Расследованием этого инцидента будут заниматься не только они сами, но и подключилась транспортная прокуратура", - заверила Хусейнова.
По некоторым данным, у группы по расследованию этого инцидента есть фотография, и даже полное имя того человека, кто предлагал Дустову взять с собой незаконный товар.
В компании «Сомон Эйр», рейсом которой и летел Далер Дустов, пока ситуацию никак не комментируют.
По словам источника «АП» в таджикском аэропорту, "подобные инциденты не редкость". Он также отметил, что в деле могут быть замешаны некий Талабшо и Абубакр, которые работают в службе авиабезопасности и являются напарниками по смене. Ранее вышеуказанный Талабшо был уволен из другой службы аэропорта за поборы, и начал работать в службе авиабезопасности примерно неделю назад, сказал он. Абубакра он назвал племянником какого-то генерала.
"Это целая сеть, за которой стоят высокопоставленные чиновники правоохранительных органов", - отметил источник в аэропорту.
Пользователи соцсетей говорят, что этот случай не единичный
«Это очень просто делается. Если у вас мало багажа, на ваше имя записывают багаж постороннего человека и отдают в руки, чей это багаж. А в системе проходит багаж, как ваш. Даже если она его с ленты не забрала и выявили контрабанду, отвечаете вы. Всем эти занимаются наши представители», - пишут пользователи соцсетей под постом Далера Дустова, опубликованном в группе "Мы - таджикистанцы" в Фейсбуке (орфография и пунктуация авторов сохранены).
«А вы не обратили внимания, в Москве у стойки как бегают наши представители. У других стоек люди нормально стоят и оформляют свои билеты», - возмущается другой пользователь.
«Все верно, у багажной ленты при регистрации багажа, стоят, заглядывают в комп, делают умные лица, а сами смотрят у кого не довес, вот с.......и!».
«Это точно дело рук сотрудника айропорта...летом тоже самое было и с нами...наказать их надо...или штрафы предъявлять....пусть ответственность несут...».
«Далер салом. У меня была аналогичная ситуация 3 года назад. Увы заплатил штраф в Москве. 65000 руб. (1000$). При возвращении писал в милицию, в прокуратуру, в самом аэропорту, не помогли. Видите ли, именно та камера, которая у стойки регистрации, где я проходил, не работала в тот день! Единственное, показали мне копию бирки второго багажа, который был не мой. И сказали: «Увы, проследить не получится, кто и как это оформил». Хотя это было легко сделать, каждая бирка, выданная в определенной стойке регистрации, имеет номер и он отличается от других стоек. Но разбираться дальше не стали, так как замешаны крупные рыбы, скорее всего акулы! Что не дали хода! Таджикистан детка!».
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Ашаван4 часа назад
Оппа....коррупция и криминал в Таджикистане!!! Генеральские сынки и сынки чинуш в беспределе! Полное беззаконие.
Паша7 часов назад
Думаю надо летать через Ташкент или Бишкек. У нас страшно становится...
Мухрат7 часов назад
Фигасе! Так м под наркоту подставить могут. Где радикальные действия власти? Где разбирательства и наказание? В стране процветают мафии, а руководство спит.
Амир Мухрат3 часа назад
Город спит, мафия просыпается :D
Россия8 часов назад
Просто катастрофа. Хороших увольняют а этих сволочей принимают обратно
Россия8 часов назад
Интерпол бы туда
Россия8 часов назад
Капец. И это уже при изменённом руководстве. Вообще то на каждом талоне имеется время прохождения регистрации. И оформляются багажные места одновременно, а не в разное время. И идёт доплата за второе место. И именно из за этого в Душанбе отсутствует электронная регистрация на рейс.
Интересная песня. А как этот багаж проходит таможню? Наверняка, в обход таможенников. Значит, это грузовая служба аэропорта. Липовый левый талон и на тележку. Капец. Страшно летать из этой страны
davlat8 часов назад
Как его взяли на работу обратно, когда он был уволен? Значит отдел кадром хорошо "продает" свободные места!?
Patriot9 часов назад
Да бросьте, пресс секретарь.. туда сюда. Там друг в друга стреляют работники правоохранительных органов, а вы об наказании говорите. Животное выдворили с одного вольера, сразу же устроился в авиабезопасность. Гнать надо было сбесившееся животное а не переводить и заражать других животных.
Hasan9 часов назад
V subboty prileteli iz Moskvi. Malo togo shto okolo chasa zhdali bagazh, bagazh s bagazhnogo otdeleniya prihodil v beloy kraske. Pochti vse sumki bili v beloy kraske. Lyudam bilo s ostorozhnostyu brat' bagazh shtobi ne ispachkatsya. Lyudi obrashalis' sotrudnikam otdela nikto ne otreagiroval dolzhnim obrazom. A vse tak sidyat v raznih svetnih formah i hohochat mezhdu soboy i vsem po barabany. Rebyata aeroport eto pervoe vpechatlenie o strane. Stidno i gorech' v dushe.
Patriot Hasan8 часов назад
Легко ли слетать из джунглей город а жителей городскими? нет не легко! А из города деревню и заселить дикарями? Легко и просто! Далеко ходить не надо, Душанбе наглядный пример.
Anushervon9 часов назад
Бедные люди, что им делать. Сомон Эйр дешевле и они ползуются этой авиакомпании. С Туркиш или ФлайДубай такого не делают, знают что это опасно.
А с СЭ можно. Уверен что сотрудники Сомон Эйр получают свою долю, в аэропорту везде их сотрудники ходят, и багаж они регистрируют.
Амир10 часов назад
Зажрались! Вот так, у тебя ВНЖ в Германии или в России, а потом они запросто могут аннулируют его, потому что ты "нарушил" закон иностранного гос-во. Надеюсь прокуратура накажет этих гадов!