В Великобритании составили список «русских олигархов», якобы близких к Кремлю, в отношении которых могут быть приняты различные ограничительные меры, пишет Газета.ру.

В список бизнесменов, которые могут столкнуться с ограничительными мерами, вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Аркадий и Борис Роттенберги, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

В списке, который составили британские спецслужбы и утвердила премьер-министр страны Тереза Мэй, шесть имен — Роман Абрамович F 11, Олег Дерипаска F 19, Алишер Усманов F 10, Аркадий F 40 и Борис F 83 Ротенберги, а также Игорь Сечин.

Список будет распространен в правительственных подразделениях, с ним также ознакомятся власти стран-партнеров Великобритании в Европе и Северной Америке, добавляет издание.

Один из высокопоставленных собеседников The Daily Telegraph в британском правительстве объяснил, что цель тех мер, которые Лондон собирается применить к фигурантам списка, — «ограничить их способность для маневра, их возможности приезжать и работать в Европе, Великобритании, где бы то ни было».

По словам собеседника издания, в список попали те люди, которые «находятся в крайне близких профессиональных и финансовых отношениях с президентом Владимиром Путиным».

Лондон считает, что участники списка используют свои финансовые возможности «в пользу российского государства».



По сведениям издания, речь может идти об отзыве виз, ограничениях на посещение страны, а также о мерах против их финансовых активов и имущества в Великобритании.

И Абрамович, и Усманов на протяжении долгих лет упоминались в британской прессе прежде всего как владельцы культовых лондонских футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» соответственно. Однако летом 2018 года Усманов продал принадлежавшую ему долю в «Арсенале» (30%) американскому бизнесмену Стэну Кронке за £550 млн.

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