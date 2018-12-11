В Ратуше норвежской столицы Осло в понедельник, 10 декабря, прошла церемония награждения лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год.
Иракская правозащитница Надя Мурад Баси Таха и врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге получили награду за вклад в борьбу против сексуального насилия, совершаемого в ходе вооруженных конфликтов, передает Deutsche Welle.
Мурад и Муквеге "привлекли внимание к страданиям женщин в Ираке, Демократической республике Конго и в других странах мира, где сексуальное насилие применяется как оружие", отметила председатель Нобелевского комитета Берит Райс-Андерсен.
25-летняя Мурад призвала международное сообщество к защите прав курдской этноконфессиональной группы езидов, к которой она относится.
В 2014 семью девушки захватили боевики террористической группировки "Исламское государство", которые убили ее мать и брата.
Мурад была продана в сексуальное рабство вместе с тысячами других езидок, ей удалось бежать после трех месяцев плена. В 2016 году Надя Мурад была назначена послом доброй воли ООН.
В свою очередь, Муквеге заявил, что единственно возможная война - "против равнодушия", и призвал не закрывать глаза на сексуальное насилие, совершаемое в ходе вооруженных конфликтов.
63-летний врач-гинеколог основал в Демократической республике Конго госпиталь для женщин, подвергшимся групповым изнасилованиям во время войны в Конго в конце 1990-х - начале 2000-х годов.
Пациентами больницы стали более 50 тысяч жертв насилия. Муквеге - лауреат премии ООН по правам человека за 2008 год и премии имени Сахарова за 2014 год.
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