На площади Дусти в Душанбе 9 декабря завершили установку главной ёлки Таджикистана. Светодиодная новогодняя красавица высотой 28 метров будет украшать центр города до середины января. Уже второй год по поручению мэра столицы Рустама Эмомали главная ёлка страны устанавливается почти за месяц до Нового года.

Но подготовка к празднику на этом не заканчивается. Столичные магазины, рестораны, ивент-агентства тоже активно приступили к проведению различных акций в честь встречи Нового года. И тоже, уже второй год подряд, как работы у них значительно прибавилось.

Елку в Душанбе установли в сроки, установленные мэром - 9 декабря Asia-Plus

Спрос большой

Объявления о детских мероприятиях, о проведении корпоративов, скидки в магазинах, продажа ёлок и игрушек уже создают новогоднюю атмосферу в городе. В некоторых офисах, да и в домах уже стоят украшенные зеленые красавицы, магазины начали украшать свои витрины.

По словам продавцов ёлок и игрушек, в этом году жители «проснулись» раньше, чем в прошлые годы и уже активно скупают все, что связано с Новым годом.

- Спрос в этом году хороший. До Нового года ещё почти месяц, но жители уже покупают ёлки, подарки и украшения. Два года назад не было такого, да и у нас такого большого ассортимента не было. Люди стали активнее и мы вот стали больше завозить, - говорит продавец.

Продажа новогодней атрибутики возле "Сафины" Asia-Plus

Организаторы корпоративов и ивентов тоже замечают большой спрос.

- В прежние годы многие официально не офишировали, но все же праздновали Новый год. В этом году спрос очень большой, в основном, это корпоративы. Заказов много и мы, в свою очередь стараемся предлагать новые услуги своим клиентам, - говорит Ахлиддин Саъдуллоев, директор ивент-агентства "Лампа Аладдина".

В компании "Путешествие" отмечают, что, несмотря на большой спрос, запреты и ограничения все же еще затрудняют их работу.

- В основном мы предлагаем услуги Деда Мороза и Снегурочки, они ходят на корпоративы и в дома. Спрос на наши услуги увеличивается, но тенденция пока не очень сильная. Некоторые ограничения мешают делу. Например, все еще сохраняется запрет на проведение утренников в школах и садиках, - говорит Хуршед.

Продажа новогодней атрибутики в Душанбе Asia-Plus

«Душу радует»

- Все мы помним, что с 2010 года до прошлого года в Душанбе "холодно" встречали Новый год. Ёлку на главной площади устанавливали за день до праздника и сразу же после убирали. В этом году, смотрите, уже в нескольких микрорайонах ёлки стоят, да и настроение уже праздничное,- говорит Манижа Восеева, жительница Душанбе.

Ёлка на площади 800-летия Москвы, где установлена инсталляция "Я люблю Душанбе". автор фото Said Muhammad Shoev

А Хасана Сатторова, студента столицы, радует красавица-ёлка в центре города:

- В этом году ёлка 28-метровая, с каждым годом все выше и выше. Это очень радует! Можно с друзьями, с однокурсниками сфотографироваться возле нее. И выложить в соцсети фотографию такой красавицы не стыдно, как в прошлые годы,- говорит он.

Пенсионер Сайфиддин Рахмонов говорит, что «после прихода Рустама Эмомали, в Таджикистан опять вернулся Новый год».

- С внуком гулять одно удовольствие и сколько эмоций у него! Одно только это душу радует! – говорит он.

Главная ёлка в Душанбе сверкает разноцветными огнями. фото Азиза Зикрияева

10 лет под запретом

До прошлого года жители Таджикистана с тревогой гадали: запретят Новый год или нет? Причины для тревоги были.

В 2008 году столичная администрация вдруг заявила, что в новогоднюю ночь на главную площадь Душанбе народ пускать не будут, якобы, молодежь не умеет себя вести. Это намерение выполнить не удалось, но нехороший осадок у душанбинцев остался.

В 2011 году главный муфтий Таджикистана Сайидмукаррам Абдукодирзода накануне праздника в интервью ВВС призвал правоверных мусульман отказаться от празднования Нового года. Священнослужитель тогда утверждал, что "новогодний праздник противоречит канонам ислама и не соответствует национальным традициям таджиков".

С 2012 года Минобрнауки начало выступать против проведения Нового года в школах и дошкольных учреждениях. Министерство образования и науки накануне праздника разослало всем образовательным учреждениям страны рекомендации о проведении Нового года, согласно которым "считается нецелесообразным покупать подарки и категорически запрещается проведение новогодних праздников".

В 2013 году за Деда Мороза взялись на таджикском телевидении. Тогдашний первый зампред Государственного комитета по телерадиовещанию Саидали Сиддиков заявил журналистам, что атрибуты новогоднего праздника – "Новогодняя ёлка, Дед Мороз и Снегурочка в новогодних передачах уйдут на задний план".

Продажа новогодней атрибутики в Душанбе Asia-Plus

А в 2015 году министр образования и науки Нуриддин Саид подписал распоряжение. В нем говорилось:

«Вырубка ёлок и установка любых видов ёлок, использование пиротехники, праздничное застолье, вручение подарков и проведение праздничных застолий в ресторанах для учащихся образовательных учреждений категорически запрещены».

Разрешит ли Минобразования новогодние утренники в школах в этом году - это ещё вопрос… В ведомстве «АП» сообщили, что пока никаких распоряжений на этот счет нет.

Главная ёлка страны в этом году поистине сказочно красива и сияет разноцветными огнями фото Азиза Зикрияева

Ранее мы спросили у своих читателей - Нужен ли Новый год таджикским школам? По данным на утро 10 декабря на вопрос на нашем сайте ответили 415 человек, из них 38 процентов проголосовали за то, чтобы вернуть все школьные праздники, 41% ответили – «Обязательно! У детей и так мало праздников». И только 8% читателей сказали что «Это слишком затратно для родителей». А ведь когда-то Минобразования заявляло, что, якобы, именно просьбы родителей стали причиной запрета школьных праздников.

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