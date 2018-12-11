25-летний Ислам Каримов, который живет в Великобритании, написал на своей странице в Instagram, что его мать, Гульнара Каримова, намерена вернуться к участию в общественной жизни. Об этом сообщает centralasian.org.

«По инициативе нового руководства нашей страны реализуется много новых проектов, которые позволят Узбекистану создать прочную базу для лучшего будущего, поэтому моя мама решила поддержать изменения в стране, как с финансовой стороны, так и с физической», - сказал Ислам Каримов.

По словам Ислама Каримова-младшего, его мать, Гульнара Каримова, обещает оказывать "финансовую и физическую" помощь процессам, происходящим в стране.

28 июля 2017 года Управление по организованной преступности и противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан объявило на официальном сайте Генеральной прокуратуры, что «против Г. Каримовой возбуждено уголовное дело».

В документе Генеральной прокуратуры, который уже не был обнаружен на официальном сайте, указывалось, что Гульнара Каримова была приговорена к пяти годам лишения свободы Ташкентским областным судом 21 августа 2015 года.

3 октября текущего года Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что преследование "Гульнара Каримова отбывает наказание в Узбекистане".

На слушаниях в Стокгольме 4 сентября шведский прокурор Гуннар Стетлер предоставил факты, доказывающие, что на самым деле единоличным владельцем оффшорных компаний, открытых на знакомых Гульнары, как Гаянэ Авакян, Рустама Мадумарова, а также акций и других объектов, являлась сама Гульнара Каримова.

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