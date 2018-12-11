Сотрудники Службы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи МВД провели субботник на территории проспекта Рудаки.

Инициатива по очистке городских территории от мусора, в том числе от опавших листьев и сучьев деревьев, принадлежит министру внутренних дел, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Субботником руководил начальник вышеуказанной Службы, полковник милиции Абдусаттор Фаттозода. В субботнике приняли участие около 200 человек. Не только милиционеры, но учащиеся столичных ПТУ.

Разделившись на группы, они очистили газоны и аллеи от опавших листьев на территории столичных районов Шохмансур и Исмоили Сомони: от мусора очищена часть проспекта Рудаки - от памятника Исмоили Сомони до торгового центра «Садбарг».

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