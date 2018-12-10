В начале декабря таджикская модная делегация отправилась в Москву на международный фестиваль красоты, моды и таланта «World Beauty-2018», который проходит среди модельеров и моделей под патронажем Вячеслава Зайцева. Вернулись домой они не с пустыми руками.
В конкурсе профессиональных модельеров приняли участие 12 дизайнеров из Армении, Вьетнама, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Мальты, Македонии, России, Таджикистана, Узбекистана, Франции и др.
Таджикский модельер Ниссо Каюмова представила зрителям и жюри свою новую коллекцию «Садбарг». Увидев ее, российский кутюрье Вячеслав Зайцев был изумлен. Коллекция очень сильно понравилась российскому модельеру, поэтому не удивительно, что по итогам конкурса она получила Гран-при.
В кулуарах фестиваля он предложил Ниссо Каюмовой стать представителем бренда Зайцева в Таджикистане.
Другая представительница Таджикистана на фэшн-мероприятии - 19-летнияя модель Малика Каюмова заняла второе место в конкурсе профессиональных моделей и получила звание «Самая красивая таджичка».
В качестве приза ей вручили сертификат в 500 евро, а также возможность без отбора принять участие в престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная-2019», который состоится в Турции в марте будущего года.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Обнародовано тайное богатство бывшего вице-премьера Киргизии
Какой товар можно вернуть в магазин и что будет за «Гап-партои» в Таджикистане
Узбекистан планирует построить 7 новых водохранилищ
Президента Молдавии временно отстранили от должности. В пятый раз
Посольства западных стран обеспокоены блокировкой новостных сайтов в Таджикистане
УГАИ МВД Таджикистана проводит очередной аукцион по продаже «крутых» номеров
IFC: Нужны налоговые стимулы, чтобы таджикские магазины захотели принимать безналичку
Никакого секса. В Facebook запретил посты с сексуальным подтекстом
Несостоявшаяся нефтегазовая революция в Таджикистане
В России милиционер-маньяк приговорен ко второму пожизненному сроку. Он сознался в 82 убийствах
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста