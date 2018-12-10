В честь 70-летия принятия всемирной декларации прав человека, (отмечается сегодня) юридическая компания «Химоя» и «Азия-Плюс» провели в столице тематический опрос. Мы хотели выяснить, знают ли таджикистанцы свои права и обязанности.

В самом видеоопросе мы указали верные и неверные ответы галочкой и крестиком (соответственно). А вот более подробные пояснения читайте ниже.

С какого возраста мужчина и женщина могут вступить в брак (минимальный возраст вступления в брак)?

Брачный возраст устанавливается в 18 лет.

Можно ли развестись, если муж (жена) не даёт развода?

Ст.16 Семейного Кодекса РТ часть 2 2. Брак может быть прекращён судом путём его расторжения (развода) по заявлению одного или обоих супругов.

Могут ли оштрафовать вас за то, что вы перейдёте дорогу не по пешеходному переходу?

Статья 340 КоАП РТ. Нарушение пешеходами правил дорожного движения или переход проезжей части в не установленных местах, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере одной восьми показателя для расчётов (6,25 сомон).

Кто из детей по закону получает большую часть наследства? (Сын или дочь)

Поровну. Статья 1166 Гражданского кодекса говорит, что в первую очередь наследование по закону получают в равных долях дети (в том числе усыновлённые)

Нужно ли платить за случайно разбитый товар в магазине?

В соответствии с частью 1, статьи 495 Гражданского кодекса РТ: «Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю»!

Таким образом, пока покупатель не оплатил товар, он не становится собственником товара, а, значит, продавец еще не исполнил свою обязанность по передаче товара покупателю. В данном случае риск случайной гибели товара лежит на продавце. Поэтому покупатели смело могут отказаться от уплаты стоимости испорченного товара.

Может ли водитель, когда его останавливает ГАИ, покидать машину без разрешения?

В соответствие с ПДД РТ, водителю запрещается покидать авто без разрешения ГАИ. В случае нарушения, это карается частью 2 ст. 333 КоАП РТ штрафом от 25 до 50 сомони.

Разрешено ли шуметь в ночное время?

Это запрещено законом КоАП (ст.462) с 23.00 вечера до 6.00 утра.

Можно ли вернуть товар, если в магазине написано, что товар возврату не подлежит?

Да. В течение 14 дней согласно статье 254 Закона о защите прав потребителей. Возврату не подлежат товары личной гигиены, лекарственные препараты, животные и иные товары, указанные в соответствующем перечне Приложения №4 к постановлению правительства Республики Таджикистан, от 6 июня 2005г. №209 .

Можно ли за «Гап-партои» на улице привлечь человека к ответственности?

Нет, если нет состава правонарушения по статье мелкое хулиганство, то есть нецензурная и оскорбительная речь.

Если работодатель не подписывает заявление об увольнении, могу ли я не выходить на работу?

Отработав 14 дней после подачи заявления, даже если работодатель не уволил работника - работник может не выходит на работу.

Можно ли по закону курить на улице?

Можно. Часть 3, ст. 463 КоАП РТ запрещает: курение табачных изделий, в том числе насвая, внутри административных зданий, в рабочих кабинетах государственных и негосударственных организаций, учреждениях здравоохранения, культуры, религиозных, спортивных и образовательных учреждениях.

Нельзя курить в домах отдыха, в залах, где проводятся общественные и культурно-развлекательные мероприятия, залах аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, внутри общественного транспорта: за исключением специально отведенных для этого мест.

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