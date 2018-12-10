Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Он отстранен от исполнения обязанностей президента страны, чтобы депутаты смогли утвердить пять законов, не получивших его одобрения, сообщает РИА Новости.

Додон был отстранен по запросу группы депутатов парламента Молдавии.

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа выполнить конституциональные обязательства и промульгировать (одобрить) законы, утвержденные парламентом. На основании 91 статьи конституции председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы", — заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

Запрос о временной отставке Додона направили в КС спикер парламента Андриан Канду и депутат-демократ Сергей Сырбу. Они указали, что президент отказался подписать пять повторно одобренных парламентом законов.

Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, новом кодексе о ТВ- и радиовещании, а также двух законов о карабинерах, которые будут подчиняться не только главе государства, но и правительству.

Кроме того, среди них, в частности, закон об объявлении 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы.

Медуза отмечает, что в Молдавии президент имеет право вернуть закон, вызвавший у него претензии, на пересмотр в парламент. Если депутаты повторно проголосуют за закон, президент обязан одобрить его. При отказе сделать это Конституционный суд может на время отстранить президента от должности.

Додона, который стал президентом Молдавии в 2016 году, ранее четырежды временно отстраняли от должности за отказ одобрить принятые парламентом решения. Впервые это произошло в октябре 2017 года.

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