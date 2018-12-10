Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране будет построено семи новых водохранилищ для освоения богарных земель. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера, на которую ссылается CA-NEWS.
В сообщении, опубликованном на сайте, говорится, что к 2019 году основное внимание будет уделено развитию плотин за счет увеличения количеств водохранилищ в стране. Общая емкость водохранилищ составит 45 миллионов кубометров.
В Ташкентской области будут созданы водохранилища «Паркентсой», «Кизилсой» и «Тоштепа», в Джизакской области – водохранилище «Караман». Кроме того, в Кашкадарьинской области возведут «Гулдара» и «Аякчисой», а в Самаркандской области появится водохранилище «Булунгур».
В целях улучшения мелиоративного статуса орошаемых земель из государственного бюджета будет выделено около 1,7 триллиона сумов (около $205 млн), а из международных финансовых институтов - 84 миллиона долларов.
В ближайшие два года водоснабжение будет стабилизировано с 1 миллиона 200 тысяч гектаров, экономя около 1 700 миллионов кубометров воды в год, а также освоение 600 тысяч гектаров земли.
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