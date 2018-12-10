В Таджикистане, наряду с Азербайджаном и Кыргызстаном, с 2016 года Международной финансовой корпорацией (IFC) реализуется проект по электронным и финансовым услугам. Руководитель этого проекта Зарина Одинаева рассказала «АП» о процессе внедрения безналичной экономики в республике.

- Как протекает процесс перехода на безналичную экономику?

- В рамках Национальной стратегии по переходу к безналичным платежам очень много делается, как государством, так и частным сектором. Значительно улучшился охват картами населения. Также население более активно вовлекается в пользование банковскими услугами.

Больше всего радует то, что люди стали присматриваться к этим инновационным механизмам. Буквально за несколько месяцев было открыто 11 тысяч новых электронных кошельков. Это означает, что люди готовы пользоваться совершенно необычными для них банковскими, финансовыми продуктами. Мы, конечно, не можем говорить о том, что все достигнуто, но нужно сказать, что страна движется.

- Насколько мы отстаем от соседних стран?

- По скорости движения Таджикистан стоит рядом со своими соседями, особенно в области развития технологий.

С точки зрения продвижения реформ в области банковского законодательства Таджикистан двигается очень быстро, намного быстрее, чем соседние страны.

- Какие барьеры стоят на пути внедрения безналичных услуг?

- В первую очередь, барьеры законодательно-регуляторного характера. Это не совсем полное желание магазинов малого и среднего бизнеса, предпринимателей принимать безналичные платежи.

Мы не обвиняем их, что они не хотят. Мы просто хотим сказать, чтобы безналичная экономика развивалась, необходимо не только, чтобы банки предоставляли такие услуги или люди были готовых пользоваться этими услугами.

Необходимо еще, чтобы бизнес-среда позволяла малому и среднему бизнесу захотеть начать пользоваться безналичными платежами, показать свои обороты четко и прозрачно в своем учете. А для этого необходима определенная система стимулирование со стороны государства.

Во многих странах, которые революционно стали двигаться в направлении безналичных платежей, созданы специальные системы налогообложения для безналичных расчетов.

Безналичные расчеты, с точки зрения налогообложения, становятся более интересным предпринимателям, чем наличный оборот. Нужно создавать такую систему, чтобы банки предоставляли безналичные услуги, люди пользовались ими, а малый и средний бизнес хотели принимать безналичные платежи.

- Что вы можете сказать про инфраструктуру? У нас распространены банковские карты, в которые начисляются зарплаты. Но люди, обычно, при первой же возможности стараются обналичить средства.

- Процесс снятия денег с карточек мы видели несколько лет назад, но последние полтора года количество снимаемых денег немного уменьшилось. И это, пожалуй, связано с тем, что ситуация в банковском секторе стала стабилизироваться и люди уже не настолько испуганы. Также за последний год стало больше возможностей оплатить безналичкой.

Многие торговые точки, кафе подключились к системе электронных кошельков или принятия платежных карт. То есть, люди уже начинают использовать карты для того, чтобы оплатить товары и услуги.

Нельзя сказать, что люди обналичивали свои карты потому, что они не верили системе. Нет. Скорее потому что они не знали, где их использовать в безналичном виде.

- Что нужно для того, чтобы ускорить процесс внедрения безналичной экономики?

- Весь банковский сектор, платежные системы, технологические компании, все они заинтересованы работать на этом рынке. У населения имеются огромные потребности в использовании финансовых услуг.

Необходимо обратить внимание на создание адекватной бизнес-среды для того, чтобы было более прозрачное принятие платежей, а безналичный формат – это прозрачность, транспарентность. И, соответственно, эту транспарентность нужно поощрять посредством реформы в фискальном законодательстве.

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