В популярной социальной сети Facebook запретили писать посты с сексуальным подтекстом, а также вести переписки соответствующего содержания. Такое положение появилось в своде обновляемых правил соцсети.

Также в список ограничений от администрации Facebook входят фотоснимки обнаженных людей и отдельных частей тела, фрагменты чувственных танцев, а также любой другой эротический контент.

Под запрет попадают даже отдельные высказывания общего характера, например, такая фраза как "хочу развлечься сегодня вечером".

Запрещены также выражения сексуального характера, которые могут расцениваться как домогательство, сексуально-провокационный сленг и «намеки с сексуальным подтекстом».

Исключения допускаются лишь в том случае, если изображения обнаженного тела публикуются в рамках выражения протеста или в образовательных и медицинских целях.

Администрация Facebook уточняет, что не имеют ничего против обсуждения проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации.

"Однако мы не допускаем публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов. Мы также ограничиваем использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом", - заявили в компании.

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