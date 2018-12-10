Иркутский областной суд приговорил к пожизненному заключению бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, признав его виновным еще в 60 убийствах.

Этот приговор стал уже вторым для маньяка. В 2015 году он уже был осужден на пожизненный срок за убийство 22 женщин и причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам, сообщает Вести.ру.

Решением суда "ангарский маньяк" - именно так его прозвала пресса, также лишен звания младшего лейтенанта милиции. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Попков намерен обжаловать приговор в Верховном суде, поскольку лишение милицейского звания оставит его без пенсии, сообщает РИА Новости.

«Ангарский маньяк» был задержан в 2012 году.

По информации следствия, за 20 лет Попков совершил на территории Иркутской области не менее 84 преступлений.

По каждому из них он дал признательные показания.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы, Попков был признан вменяемым.

Свои преступления Попков совершил в 1994-2000 годах. На женщин он нападал вечером и ночью. Его жертвами стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет, а также один мужчина – сотрудник милиции, коллега Попкова, сообщают российские СМИ.

Чтобы установить подозреваемого, правоохранительным органам пришлось проверить около 30 тысяч человек. По делу были допрошены более тысячи свидетелей – от Сахалина до Калининградской области. Объем уголовного дела составил 322 тома.

Психиатры установили, что мотивом преступлений Попкова была гомицидомания – непреодолимая тяга к убийствам. Причем у него феноменальная зрительная память: спустя много лет он помнит не только места своих преступлений, но и мельчайшие детали – татуировки на теле жертв, одежду, украшения.

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