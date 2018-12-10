В Узбекистане запущена онлайн-платформа по проверке информации о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), сообщает Podrobno.uz.
"В стране запущена платформа, с помощью которой можно проверить данные юридического лица или индивидуального предпринимателя по их ИНН. Система, доступная на сайтах fo.birdarcha.uz и my.gov.uz, содержит такие данные, как дата регистрации, информация о руководителе, учредителях и их долях в уставном фонде. На сайтах будет достаточно ввести лишь ИНН интересующего субъекта предпринимательства", – отметили в Агентстве государственных услуг.
Внедрение данной услуги – наглядный результат недавнего рабочего визита делегации Агентства в Великобританию, целью которой было изучение передового опыта в сфере оказания государственных услуг для дальнейшего внедрения положительных практик в Узбекистане, отмечается в сообщении.
В существовавшей ранее базе данных отсутствовала возможность предоставления информации в прозрачном виде, что ограничивало получение инвесторами полной информации о юридическом лице.
Одна из ключевых задач этого сервиса – помочь гражданам избежать фактов мошенничества при налаживании связей с будущими компаньонами. Теперь новая система может предоставить полные данные всем предпринимателям, которые смогут уже на этапе переговоров проверить своих партнеров.
Создание подобной платформы позволит улучшить инвестиционный климат в стране и активизировать предпринимательскую деятельность, сообщает портал.
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