Второй год подряд власти Душанбе радуют таджикистанцев тем, что устанавливают главную ёлку страны задолго до наступления Нового года: к 10 декабря, как и поручал мэр, работа над установкой самой высокой за всю историю страны (28 метров) ёлкой закончена.

Устанавливать главную ёлку Таджикистана в этом году администрация столицы начала ровно за месяц до праздника. Эта практика появилась в республике в прошлом году, когда пост мэра Душанбе занял Рустам Эмомали.

Ранее символ праздника появлялся на площади «Дусти» за пару дней до 31 декабря и исчезал в начале января. Например, в 2015 году главную ёлку поставили 30 декабря и уже 2 января убрали.

Так главная ёлка Таджикистана выглядела в 2012 году Asia-Plus

Главная елка страны в этом году стала самой высокой в истории Таджикистана, ее высота составила 28 метров, в диаметре у основания она достигла 13 метров. Как и в прошлом году, главная ёлка страны стала светодиодной.

По подсчетам «АП», на этот раз ёлку украсили 14 тысяч игрушек.

Это главная ёлка Душанбе в 2003 году Asia-Plus

Таким образом, Душанбе в этом году стал первым в Центральной Азии, где новогодня красавица уже зажгла свои огни.

Вторым идет Бишкек. В столице Кыргызстана новогоднюю ёлку зажгут сегодня, 10 декабря. Ее высота составила 25 метров, диаметр - 12 метров.

Главная ёлка Кыргызстана kabar.kg

На каркасе закрепили 2 400 хвойных веток, а украшают елку 350 игрушками, узорами из дюралайта в 4 900 погонных метров, светодиодной гирляндой и мишурой (по 240 метров).

Главная площадь Кыргызстана Ала-Тоо оформлена в стиле «зимняя сказка». Центром праздничной композиции станет инсталляция «Ледяной трон» по мотивам сказки «Снежная королева», установленная на месте фонтана. Ее будут окружать ледяные горки с разноцветной подсветкой и животные: снежный барс, олень, архар и беркут.

В Астане, Ташкенте и Ашхабаде главные новогодние ёлки еще не появились.

Между тем, вчера в Душанбе зажглись огни еще на одной красавице - на площади 800-летия Москвы, где установлена инсталяция "Я люблю Душанбе".

автор фото Said Muhammad Shoev

Новогодние елки стали устанавливать во всех городах Таджикистана. Кстати, в Худжанде новогодняя ёлка также в этом году установлена раньше привычного срока: 10 декабря работы над ней должны быть окончены. Главная областная ёлка традиционно установлена на центральной площади города «Звезды Худжанда».

В новогоднюю ночь 31 декабря в Душанбе на площади «Дусти» состоится праздничный концерт с участием звезд таджикской эстрады. В заключении концерта будет запущен пятиминутный фейерверк. Центр горда на это время перекроют.

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