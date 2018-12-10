Трагический инцидент произошел на одной из застав Хорогского пограничного отряда 7 декабря. Солдат из своего табельного автомата Калашникова стрелял в офицера - 22-летнего лейтенанта погранвойск: он погиб на месте ЧП. Солдат задержан.

Источник в силовом блоке правительства республики сообщил "АП", что по факту произошедшего убийства офицера главной военной прокуратурой Таджикистана начато расследование.

Причины, приведшие к трагическому инциденту, расследуются.

Между тем, в пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана отказались комментировать данное сообщение.

«Да, это ЧП произошло», - заявили «АП» в пресс-центре ПВ ГКНБ республики. От других комментариев в Погранвойсках воздержались, ссылаясь на проведение расследования инцидента.

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