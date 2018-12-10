Таджикистан попал в ТОП-50 стран, пользующихся популярностью у российских туристов: число турпоездок россиян в Таджикистан выросло на 1% до 92 тысяч за 9 месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом.

Таджикистан занял 41 место в рейтинге стран по посещаемости российскими туристами в 2018 году, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Рейтинг составлен при анализе статистики выездных туристических поездок из России за рубеж за 9 месяцев - с 1 января по 30 сентября 2018 года. Всего в рейтинг вошли 65 стран мира.

Узбекистан находится на одной строчке выше Таджикистана - на 40 месте. За девять месяцев в соседней республике побывало 114 тысяч российских туристов.

Кыргызстан среди стран Центральной Азии пользуется самой большой популярностью у россиян. За девять месяцев его посетили 193 тысячи российских туристов, и республика находится на 29-й строчке в рейтинге.

В топ-10 зарубежных стран, популярных у российских туристов в 2018 году по числу выездных туристских поездок вошли Турция (4,9 млн. поездок), Абхазия (3,6 млн. поездок), Финляндия (2,5 млн.), Казахстан (2,3 млн.), Украина (1,8 млн.), Китай (1,4 млн.), Эстония (1,3 млн.), Грузия (979 тыс.), Германия (950 тыс.) и Италия (849 тыс.).

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