Сотрудники правоохранительных органов Ташкентской области Узбекистана поклялись на священном Коране не брать взятки

Сотрудники правоохранительных органов Ташкентской области Узбекистана поклялись на священном Коране, что «не будут брать взятки» и «заниматься вымогательством». Фотография, на которой запечатлена церемония «присяги» сотрудников милиции Юкоричирчикского района, распространилась в узбекском сегменте социальных сетей, передает centralasian.org.

Издание отмечает, что церемония присяги милиционеров прошла при участии главного имама района.

В Министерстве внутренних дел Узбекистана сообщили изданию, что церемония присяги сотрудников правоохранительных органов проводится в рамках государственной программы по противодействию коррупции, целью которой является обеспечение исполнения постановления президента Узбекистана «О мерах по реализации положений закона Узбекистана «О противодействии коррупции».

Напомним, что в декабре 2016 года тогда новоизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время инаугурации принес присягу на верность родине и законам страны, положив руку одновременно на Конституцию и Коран: «Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности».

Выступая 8 декабря на собрании, посвященном принятию Конституции Узбекистана, Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане в прошлом году был принят ряд мер по предупреждению и борьбе с коррупцией, привлечено к уголовной ответственности 1177 должностных лиц, совершивших подобные преступления.

«Сколько бы ни старались правоохранительные органы, без непримиримого отношения наших граждан к этому отвратительному явлению, без действенного общественного контроля невозможно эффективно бороться с коррупцией. Серьезная борьба с этим злом должна вестись не только правоохранительными органами, но и силами общественности в каждом коллективе», – отметил Шавкат Мирзиёев.

По его словам, в каждом государственном учреждении должна быть собственная, внутренняя программа по противодействию коррупции, контроль за исполнением которой будет осуществлять общественность.

В светском Таджикистане присягают только на Конституции

В Таджикистане пока на Коране никто не присягает: клятвы верности приносятся только на Констиуции республики.

В мае 2016 года были внесены поправки в Конституцию Таджикистана, согласно которым члены обеих палат парламента принимают присягу на верность народу, а члены правительства - на верность президенту республики.

В 2017 году на верность родине и долгу стали принимать присягу и государственные служащие.

Ранее присягу на верность долгу принимали только президент и сотрудники силовых структур Таджикистана.

Клятва госслужащего Таджикистана звучит так:

«Я (фамилия, имя и отчество), гражданин Республики Таджикистан, поступая на государственную службу, торжественно, с высоким чувством ответственности и патриотизма, клянусь:

- признавая прохождение государственной службы в государственных органах Республики Таджикистан как отражение особого доверия со стороны общества и государства;

соблюдая Конституцию, законы и другие нормативные правовые акты Республики Таджикистан;

- руководствуясь в своей деятельности принципами законности, справедливости, беспристрастности и правдивости;

- работая добросовестно и на высоком профессиональном уровне в соответствии с требованием Кодекса этики государственного служащего;

- признавая и уважая права и свободы человека и гражданина, считаю интересы государства и общества своей основной обязанностью.

За нарушение принесённой мною присяги считаю себя ответственным перед обществом и государством».

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