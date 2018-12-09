Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией, мы решили собрать в одной инфографике все случаи, за что мы практически каждый день даем взятки на бытовом уровне, решая быстрее собственные дела.

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