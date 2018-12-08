В пятницу на Первом канале прошли первые «нокауты» вокального проекта "Голос". Таджикский исполнитель Даниэль Рустамов, наставницей которого на проекте была с самого начала Ани Лорак, исполнил песню "Лейла".

На минувших «поединках» наставники отсеяли из команд самых слабых участников. Так произошо с Даниэлем - Ани Лорак больше не наставница Даниэля, с которым они подготовили песню рэпера Jah Khalib «Лейла».

Проникновение исполнение молодого исполнителя понравилось зрителям и судьям, но этого было мало для победы в «нокаутах», сообщается на сайте Первого канала.

«Мне не хватило брутальности, какой то мужественности в этом пении», – резюмировал номер Даниеля Константин Меладзе.

Даниеля вовремя «спас» Сергей Шнуров.

В следующем этапе шоу 23-летний уроженец Таджикистана будет выступать в команде солиста группы «Ленинград».

Песня «Лейла» вошла в альбом «Если че, я Баха» 2016 года, через год на композицию был снят клип. Тогда же музыкант стал лауреатом Премии Муз-ТВ в номинации «Прорыв года». Настоящее имя рэпера — Бахтияр Мамедов.

После выступления Даниэль признался, почему ему подходит песня «Лейла», с чем он не справился во время выступления, и согласен ли с критикой. Он пообещал в следующий раз быть более брутальным.

Также в интервью Даниель и репортер V Тимофей Копылов исполнили песню о Душанбе, родном городе участника.