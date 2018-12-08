Эпизод центрального матча чемпионата Таджикистана 2018 года между «Истиклолом» и «Худжандом».

В странах Центральной Азии завершился футбольный сезон. В отличие от большинства стран мира, где чемпионаты разыгрываются по системе «осень-весна», в этом регионе не стали нарушать советские традиции. Сезон начинается весной и завершается поздней осенью.

Во всех республиках ЦА чемпионами стали клубы, представляющие столицы этих стран.

Таджикистан

В Таджикистане чемпионат завершился 11 ноября. Душанбинский футбольный клуб «Истиклол» в очередной раз стал победителем и получил право сыграть в новом сезоне в квалификации Лиги чемпионов АФК.

Для выхода в групповую стадию турнира чемпиону Таджикистана необходимо на предварительной стадии обыграть клуб АГМК из Узбекистана, а затем в раунде плей-офф одолеть «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

Болельщики «Истиклола» Фото с официального сайта ФК «Истиклол»

Первая встреча состоится 12 февраля в Алмалыке, в случае победы душанбинцы 19 февраля на выезде сыграют с клубом из Саудовской Аравии.

В случае выхода «Истиклола» в групповой этап Лиги чемпионов АФК-2019, турсунзадевский «Регар-ТадАЗ», который в этом году занял четвертое место в чемпионате Таджикистана, выступит в групповой стадии Кубка АФК-2019, так как бронзовый призер чемпионата страны клуб «Куктош» (Рудаки) не прошел процедуры клубного лицензирования АФК. А серебряный призер чемпионата «Худжанд» выступит в квалификации Кубка АФК.

Узбекистан

У соседей футбольный сезон среди клубов завершился 30 ноября. Ташкентский «Локомотив» стал чемпионом и будет представлять республику в Лиге чемпионов Азии. «Пахтакор», занявший второе место, сыграет в квалификации этого турнира.

Еще одну путевку за выход в Лигу чемпионов завоевал клуб АГМК, который еле сохранил прописку в национальном первенстве. Дело в том, что клуб из Алмалыка выиграл в этом году Кубок Узбекистана.

Ташкентское дерби «Локомотив» – «Пахтакор» penalti.uz

На пути к выступлению в групповом этапе самого престижного клубного турнира Азии узбекским клубам предстоит сыграть против команд из Ирака и Таджикистана. «Пахтакор» 12 февраля 2019 годы выйдет на поле против чемпиона Ирака – «Аль-Кува-Аль-Джавия» из Багдада. В этот же день АГМК сыграет против чемпиона Таджикистана душанбинского «Истиклола». Оба матча пройдут в Узбекистане. В случае успеха, в дальнейшем они будут сыграть с командами с одинаковым названием – «Ан-Наср». Возможный соперник «Пахтакора» представляет ОАЭ, АГМК (возможно нашего «Истиклола») – Саудовскую Аравию.

Отметим, что алмалыкский АГМК плохо провел сезон и только в переходном матче, обыграв представителя первой лиги – ферганский «Истиклол» 1:0, смог сохранить прописку в элитном дивизионе Узбекистана.

Кыргызстан

В соседней стране национальное первенство завершилось 6 ноября. По его итогам клуб «Дордой» выиграл золотые медали и будет представлять эту страну в Кубке АФК. Прошлогодний чемпион – ошский «Алай» в этом году занял второе место, и будет играть, как и «Худжанд», в квалификационном этапе Кубка АФК.

Дордой – чемпион Кыргызстана flk.kg

Туркменистан

В этой стране чемпионат завершен 17 ноября. Ашхабадский «Алтын асыр» в очередной раз выиграл «золото» и попал в групповой этап Кубка АФК. За вторую путевку будет бороться «Ахал».

Казахстан

Национальный чемпионат в Казахстане завершился 11 ноября. Победителем стал пятый раз подряд столичный клуб «Астана».

"Астана" стала пятикратным чемпионом Казахстана Vesti.kz

В отличие от других стран Центральной Азии, Казахстан входит в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Астана» в настоящее время продолжает выступление в Лиге Европы. В следующем году астанчане сыграют в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Алматинский «Кайрат», кустанайский «Тобол» и чимкентский «Ордабасы» завоевали право сыграть в Лиге Европы.

Представляем чемпионов стран Центральной Азии 2018 года по футболу

«Истиклол» (Душанбе)

Основан в 2007 году

Прозвища – Львы

Стадион- Центральный республиканский стадион (вместимость 24 000)

Владелец – ОО «Футбольная команда «Истиклол»

Главный тренер – Хаким Фузайлов (Таджикистан)

Чемпион Таджикистана – 7 раз: 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

В составе команды 2 легионера из Украины и Узбекистана

«Алтын Асыр» ( Ашхабад)

Основан в 2008 году.

Прозвища - «Связисты», «Команда «Золотого века».

Стадион - «Ашхабад» (вместимость - 20 тыс.)

Владелец - Министерство связи Туркменистана.

Главный тренер- Язгулы Ходжагельдыев (Туркменистан).

Чемпион Туркменистана – 5 раз: в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.

В составе команды нет ни одного легионера.

«Дордой» (Бишкек)

Основан в 1997 году.

С 2004 года представлял город Нарын и носил название «Дордой-Динамо». В 2010 был перемещён в Бишкек и стал называться «Дордой».

Прозвища - «Желто-синие»

Стадион –Спортивный комплекс «Дордой» (вместимость - 8 500)

Владелец – предприниматель, политический деятель Аскар Салымбеков

Спонсор - Ассоциация «Дордой» (крупнейший в Центральной Азии вещевой рынок).

Главный тренер - Александр Крестинин (Россия).

Чемпион Кыргызстана – 10 раз: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2018

В составе команды 3 легионера – 2 из Пакистана, 1 из Македонии

«Локомотив» (Ташкент)

Основан в 2002 году.

Прозвища - «Железнодорожники», «Локо»

Стадион – «Локомотив» (вместимость – 8 000)

Владелец - АО «Узбекистон темир йуллари»

Спонсор - АО «Узбекистон темир йуллари» и «Orient Finance Bank»

Главный тренер – Андрей Федоров (Узбекистан\Россия).

Чемпион Узбекистана – 3 раза: 2016, 2017, 2018

В составе команды 4 легионера из Грузии, Сербии, Бразилии и Южной Кореи

«Астана» (Астана)

Основан в 2009 году

Прозвища - "Сине-жёлтые ", "Астанчане", "Горожане"

Стадион – «Астана Арена» (вместимость- 30 200)

Спонсор - АО "Самрук-Казына"

Главный тренер Роман Григорчук (Украина)

Чемпион Казахстана – 5 раз: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

В составе команды 9 легионеров из Сербии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Бразилии, Хорватии, Беларуси, Азербайджана, ДР Конго, Кюрасао

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