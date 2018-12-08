В Душанбе завершился двухдневный Международный форум «На пути к безналичной экономике: Инновации – Инфраструктура – Инклюзивность».

Проведенный Национальным банком Таджикистана в сотрудничестве со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) форум собрал более 250 делегатов из почти 50 стран мира.

Это представители соответствующих министерств и ведомств, центральных банков, международных платежных систем, международные и местные эксперты, а также представители международных финансовых институтов, кредитных организаций и операторов мобильной связи.

Сессии первого дня форума были посвящены актуальным вопросам регулирования рынка электронных и цифровых финансовых услуг. Также состоялась презентация НБТ о процессе запуска специальных регулятивных режимов в Таджикистане.

Кроме того, сессии первого дня форума охватили темы развития платежей, электронной коммерции и инноваций в сфере безналичных платежей, а также панельные дискуссии с участием представителей регуляторов стран Центральной Азии и СНГ.

Открывая мероприятие, председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода отметил, что новые цифровые технологии, как показывает мировой опыт, наиболее быстро воспринимаются и внедряются в финансово-банковском секторе, мотивируя и подтягивая другие сектора экономики.

Он отметил, что НБТ считает приоритетом развитие платежной системы в целом, и всячески способствует развитию безналичных расчетов в стране.

Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс считает необходимым обеспечение современными, эффективными финансовыми услугами, чтобы отвечать требованиям времени.

Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс IFC

«Это даст возможность искоренить способы нелегального перевода денежных средств, а также искоренить проблемы, связанные с коррупцией», - полагает он.

Ян-Петер Олтерс подчеркнул, что в конечном итоге внедрение безналичных платежей даст возможность достичь цели не только в этой области, но и в целом реформирует финансовую систему страны.

«Внедрение безналичных платежей также преследует цели по обеспечению доступа социально уязвимых слоев населения, которые не имеют банковских счетов, к финансовым услугам», - добавил он.

Руководитель регионального представительства IFC по Центральной Азии Кассандра Колберт отметила, что Таджикистан на данный момент находится в начале процесса по переходу на безналичную экономику.

Она подчеркнула, что при внедрении безналичной экономики Таджикистан, как и другие страны, в первую очередь, сталкивается с трудностями, связанными с восприятием населения.

«Людям пока непривычно осуществлять безналичные финансовые операции, они чувствуют дискомфорт при отсутствии у себя наличных денег. Но, со временем, они поймут, что внесение платежей, к примеру, посредством мобильных телефонов, это очень удобно», - сказала Колберт.

Поэтому, продолжила она, в первую очередь нужно поднимать осведомленность населения, нужно подготовить его.

Руководитель регионального представительства IFC по Центральной Азии Кассандра Колберт IFC

Цифровизация услуг

Сессии второго дня форума были посвящены вопросам цифровизации финансовых услуг и успешным примерам практик реализации и внедрения электронных цифровых финансовых услуг.

Экономист из Грузии Георгий Томарадзе считает интересным и важным данную площадку, которая, по его словам, позволила обменяться информацией между регуляторами (центральными банками) и бизнесом, особенно то, что касается новых технологий. «Это очень выгодно для всех сторон», - сказал «АП» грузинский экономист.

Он отметил, что в Грузии безналичная экономика развивается достаточно динамично.

Этому, подчеркнул Томарадзе, способствует создание необходимой законодательной базы, а также заинтересованность поставщиков безналичных услуг и населения.

Георгий Томарадзе добавил, что немаловажную роль в процессе перехода к безналичной экономике играет финансовая грамотность населения.

Директор стратегии и политики финансовой доступности Альянса по финансовой доступности (AFI) Кеннеди Комба отметил, что форум сумел собрать абсолютно разную, но очень важную аудиторию.

«Это превосходная возможность для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с развитием цифрового бизнеса», - сказал он.

Он подчеркнул, что в развивающихся странах положительно относятся к внедрению цифровых услуг, и двигаются в этом направлении.

«Некоторые страны в этом процессе добились значительного прогресса, другие же работают, но так или иначе, переход на безналичную экономику приветствуется», - сказал он.

Кеннеди Комба IFC

По его мнению, Таджикистан движется по правильному направлению, так как процесс внедрения цифровых услуг основывается на взаимодействии всех заинтересованных сторон под руководством регулирующего органа.

«Еще больше эффективных результатов можно добиться, если взаимодействовать с другими странами, посредством образовательных онлайн платформ», - заключил он.

Дорогой интернет тормозит внедрение безналичных услуг

Гендиректор МДО «Арванд» Шоира Содикова отметила, что цифровые услуги в Таджикистане, по сравнению с боле развитыми странами региона, внедряются медленнее.

Однако, подчеркнула она, Таджикистан располагает огромным потенциалом – большим объемом наличных расчетов. «Это большое невспаханное поле, которое можно проработать», - считает глава микродепозитной организации.

По ее словам, цифровые технологии в мире развиваются так быстро, что, возможно, "нашим отставанием мы избежим каких-то промежуточных неправильных действий, учитывая опыт других стран".

«Например, раньше безналичную покупку невозможно было представить без платежных карт, сейчас уже это делается прямо с телефона. Может быть, в процессе перехода на безналичную экономику мы перешагнем некоторые вещи, которые устаревают, и будем делать это более безопасно, продуманно и удобно для клиентов», - полагает Шоира Содикова.

Ширин Содикова IFC

Одним из главных барьеров на пути внедрения безналичных услуг она считает дороговизну интернета в Таджикистане.

«Все игроки на рынке совместно должны добиваться, чтобы у нас было хорошее, качественное покрытие интернета везде и, конечно же, его стоимость», - заявила Содикова.

Также она предлагает мотивировать розничный бизнес переходить на безналичные платежи с точки зрения налогообложения.

«Почему у нас в магазинах POS-терминалы стоят, но ими не пользуются? Потому что это не выгодно продавцам, а клиенты сами не пользуются ими из-за неимения инструментов и достаточной финансовой грамотности. Необходима программа финансового образования в широком смысле, чтобы люди знали и убедились, что это удобно и выгодно», - заключила глава МДО «Арванд».

Руководитель проекта IFC по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии Зарина Одинаева отметила, что в Таджикистане очень многое делается, как государством, так и частным сектором в рамках Национальной стратегии по переходу к безналичным платежам.

«Конечно, есть куда двигаться, но охват картами населения за последние годы значительно улучшился. Также население вовлекается в использование банковскими услугами. Но что нас особенно радует, это то, что люди стали присматриваться к совсем инновационным механизмам: буквально за несколько месяцев в республике открылись 11 тысяч новых электронных кошельков», - сказала она.

Это, по мнению Одинаевой, означает, что люди готовы пользоваться совершенно необычными для них финансовыми продуктами.

«По темпам движения по направлению к безналичной экономике Таджикистан стоит рядом со своими соседями», - сказала она.

Согласно данным НБТ, кредитные организации страны до 1 ноября этого года выпустили около 1,8 млн единиц платежных карт, что на 5,3% (более 90 тыс. единиц) больше по сравнению с этим же периодом 2017 года.

Численность владельцев платежных карт за последний год выросло на 85 тыс. человек – почти до 1,8 млн человек.

Количество электронных терминалов в республике достигло на начало ноября около 4,3 тыс. единиц, а банковских счетов – 3,5 млн.

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