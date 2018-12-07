Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Таджикистане проведет в Душанбе фестиваль фильмов о миграции. Фестиваль будет посвящен Международному дню мигранта, который ежегодно отмечается 18 декабря.

Как сообщает представительство МОМ в РТ, в Таджикистане фестиваль открылся 6 декабря показом документального фильма «На одной и той же лодке», который рассказывает о человеческих историях, связанных с миграционным кризисом в Средиземном море.

Другие показы фильмов в рамках фестиваля в Таджикистане продолжатся в начале следующего года.

Расписание и места планируемых показов фильмов в 2019 году будут дополнительно объявлены на странице МОМ Таджикистана в Фейсбуке.

Третий Всемирный фестиваль фильмов о миграции (ВФФМ) проводится в более чем 100 странах мира Международной организацией по миграции – Агентством ООН по вопросам миграции.

В этом году в фестивале представлены художественные и документальные фильмы, которые стремятся отобразить возможности и вызовы миграции, а также уникальный вклад, вносимый мигрантами в их новые сообщества.

Цель фестиваля – открыть дорогу для более активного обсуждения одного из величайших явлений нашего времени.

Всемирный кинофестиваль МОМ по миграции проводится ежегодно. Профессионалы и начинающие кинематографисты Таджикистана приглашаются в следующем году принять участие в конкурсе фестиваля.

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