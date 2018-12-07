родитеди вынуждены прятать мальчика, а подаренная ему Месси футболка осталась в прежнем доме семьи, откуда они бежали.

Талибы ищут Муртаза - маленького афганца, который встретился с Месси. Два года назад футболист подарил ему свою футболку с автографом, об этом сообщает Euronews.

Муртаза Ахмади прославился на весь мир самодельной футболкой нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, сделанной из полиэтиленового пакета. Позже футболист встретился с ним и подарил ему свою футболку с автографом.

Фото: Eurosport

Всемирная слава обернулась для малолетнего болельщика и его семьи смертельной опасностью. Талибы и прежде притесняли этнических хазарейцев, к которым относится семья маленького Муртаза, а теперь и сам мальчик стал для них мишенью, сообщает телеканал.

"Не знаю, почему талибы так его возненавидели. С тех пор, как он стал знаменитым, талибы постоянно грозятся поймать его и разрезать на куски", - сообщила телеканалу Шафика Ахмади, мама Муртазы.

По словам источника, семья Ахмади вынуждена была покинуть свой дом в юго-восточной провинции Газни, так как талибы начали наступление в этом регионе.

«Но и в Кабуле, где они нашли убежище, родители Муртазы скрывают его лицо, когда он выходит на улицу. А футболка, подаренная Месси, осталась в покинутом доме», - сообщает Euronews.

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