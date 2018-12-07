В Кыргызстане лидер партии «Аалам» Арсланбек Маалиев предложил переименовать Кыргызстан в Кыргыз. Он считает, что окончание «стан» негативно отражается на имидже страны и ассоциируется с такими странами, как Афганистан и Пакистан.
Сайт Kaktakto вспоминает, кто ещё, когда и как предлагал переименовать страны Центральной Азии.
Казахстан
В 2013 году блогер, киноактёр и телеведущий Диас Азимжанов выступил в интернете с инициативой переименовать Казахстан.
Он предложил назвать страну в английском варианте «Kazakh Republic» или же «Kazakh Orda». На казахском и русском это будет звучать: «Қазақ Елі (Республикасы), Қазақ Ордасы / Казахская Республика, Казахская Орда».
По мнению Азимжанова, Казахстан часто путают с Пакистаном и Афганистаном:
– Многие иностранные подданные не видят разницы и в политической обстановке между нашей и вышеперечисленными странами. И сколько бы мы ни одерживали побед на мировых аренах, сколько бы имиджевых реклам ни было снято про нашу страну, созвучие с вышеназванными государствами (именно с приставкой «стан») портит всю общую картину о нашей Родине.
В 2014 году сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил переименовать республику в «Қазақ Елі», тем самым избавив её от окончания «стан», из-за которого иностранцы зачастую путают Казахстан с другими, менее благополучными среднеазиатскими государствами.
В этом же году казахский академик Ерментай Султанмурат предложил переименовать республику в «Туран».
По его словам, Казахстан расположен в центре Азии, является прародиной тюркского суперэтноса. И название страны, обращенное в будущее, должно соответствовать своей величайшей истории и своему предназначению.
В 2015 году идея переименования пришла в голову казахскому юристу Жангельды Сулейманову. Он предложил назвать страну просто «Казакстан».
– «Қазақстан» переводится же не как «Казахстан», правильно будет «Казакстан». В Конституции на казахском языке написано «Қазақстан», в русской редакции – «Казахстан». В 1925 году наша страна была переименована из Киргизской республики в Казакскую республику, то есть мы на русском языке были КазаКстаном. Потом в 1936 году именно сами казаки, то есть мы, попросили переименовать нас в казаХов, и наша страна стала КазаХстаном, – заявил юрист.
Кыргызстан
В 2012 году лидер партии «Аалам» Арсланбек Маалиев предлагал переименовать Кыргызстан в «Кыргызжер». На английском же он предлагал называть её «Kyrgyzland».
В этом же году представитель объединения «Гражданская инициатива» Медетхан Кунай говорил, что республику следует именовать Страной небесных гор.
Сотрудник Фонда развития экономики Уран Чекирбаев также не остался в стороне и предложил назвать республику «Соединенные Штаты Кыргызстана». Кроме этого, он отметил, что отдельные части страны можно было бы сдать в аренду иностранцам.
В 2014 году лидер фракции «Ар-Намыс» Феликс Кулов предлагал переименовать Кыргызстан в «Кыргыз Эл». Депутат утверждал, что приставка «стан» стала ассоциироваться у немалой части других государств с отсталостью и средневековьем.
Таджикистан
В июле 2018 года с предложением переименовать Таджикистан вступил житель республики Мухсини Зикрулло. Он обратился к парламенту и Комитету по языку и терминологии при правительстве республики с предложением назвать страну «Рахмоновский Таджикистан» («Тоҷикистони Раҳмонӣ»).
– Почему Аравия называется Саудовской? Потому что Ибн Сауд спас Аравию от расчленения в 1926 году, и в 1932 году в её название добавили «Саудовская». Таджикистан тоже в 1992 находился на грани исчезновения, и Ибн Рахмон спас его от расчленения, и мы сегодня имеем своё государство, - поделился размышлениями таджикистанец.
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