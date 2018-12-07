Власти Туркменистана запретили акцентировать внимание на том, что наступающий 2019 год по китайскому календарю в европейской интерпретации считается Годом Свиньи. Об этом 7 декабря сообщает Фергана со ссылкой на радио «Азатлык».
По наблюдениям корреспондентов, в праздничном оформлении столицы присутствуют лишь собаки, символизирующие 2018 год. Свиньи не изображаются на изданных в Туркменистане календарях, в продаже нет игрушек в виде свинок.
Причины такого решения не называются. Обычно подобные распоряжения отдаются ответственным лицам в устной форме. Возможно, это связано с тем, что свинья считается «нечистым» животным в исламе. Впрочем, то же самое касается и собаки.
Отношение к собакам в Туркменистане можно назвать двойственным: с одной стороны, в городах массово уничтожаюся бездомные псы, а содержание домашних жестко регулируется. С другой стороны, власти положительно отоносятся к выведенной в стране породе туркменский алабай.
В 2017 году президент Гурбангулы Бердымухамедов подарил щенка алабая российскому коллеге Владимиру Путину. В 2018 году в Туркменистане массово распространялись плакаты с изображением Бердымухамедова в окружении алабаев.
Согласно китайским традициям время делится на 12 циклов, в которых каждый год соответствует какому-либо животному. Это лишь часть сложной системы летоисчисления. Та же система (с некоторыми изменениями) с древних времен действовала в ряде восточных стран. В XX веке идея соответствия каждого года животному была в упрощенном виде воспринята европейской массовой культурой. Собака считается символом верности (о чем Бердымухамедов лично заявил, вручая щенка алабая Путину), а свинья — символом довольства и счастья.
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