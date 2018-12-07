В Таджикистане домашнее обучение считается вынужденной мерой и ассоциируется с болезнью или другими проблемами ребенка, не позволяющими ему посещать школу, тогда как на Западе и в России понятие хоумскулинг набирает все большую популярность.

Как относятся к этой тенденции наши специалисты, по каким критериям следует выбирать преподавателя для обучения на дому и что делать, если ребенок с особенными потребностями?

Модное слово «хоумскулинг». Что это и зачем?

Это то же самое домашнее обучение, получаемое ребенком с помощью родителей и приглашенных преподавателей. Причин для домашнего обучения в мировой практике несколько – по состоянию здоровья ребенка, желание родителей обеспечить индивидуальный подход в обучении и оградить ребенка от издевательств со стороны сверстников.

По словам опытного педагога, директора среднеобразовательной школы №21 Инны Сафроновой, основная причина домашнего обучения в Таджикистане - невозможность ребенком посещать школьные занятия по состоянию здоровья:

- В своей педагогической практике я сталкивалась только с этой причиной. В прошлом году, например, на базе нашей школы мы организовали домашнее обучение для ученика 1-го класса, перенесшего инсульт. В течение полугода классный руководитель, за которым был прикреплен мальчик, ежедневно после работы посещала его на дому, занималась по всем предметам, которые ребята изучали в школе. А затем в письменном виде отчитывалась перед администрацией школы.

Сколько это будет стоить родителям?

Нисколько. Согласно типовому Положению образовательных учреждений Таджикистана, домашнее обучение для семьи ребенка обходится бесплатно, а учитель получает дополнительную оплату из бюджета школы.

Правда, родители ребенка должны собрать необходимые медицинские справки, подтверждающие неспособность ребенка посещать школьные занятия.

Школьного педагога не хочу. Что делать?

Причин этому может быть много. Неподходящее время занятий или их неудовлетворительное качество, личная нелюбовь ребенка к учителю. В этом случае родителю придется раскошелиться и нанимать репетитора самому.

В случае, если родители отказываются от услуги школьного педагога, Инна Сафронова рекомендует учитывать несколько нюансов прежде, чем заключить договор с преподавателем для домашнего обучения. Во-первых, необходимо собрать отзывы знакомых о репетиторе. Во-вторых, потребовать у кандидата рекомендательное письмо с последнего места работы, чтобы определить его компетенцию. Следует рассматривать кандидатов с педагогическим стажем работы не менее 10 лет.

Также нужно учитывать, что с учеником начальной школы может работать один учитель, но с 4-го класса педагоги должны быть узкого профиля.

Сама Ирина Мунаваровна выступает против домашнего обучения.

- Ребенок должен адаптироваться в обществе, чтобы в дальнейшем ему было легче взаимодействовать с ним. Даже по детям, которые приходят в 1-й класс, сразу видно, где они воспитывались – в детском садике или дома. Дети, ходившие в детсад, более раскрепощенные, они быстрее находят общий язык с одноклассниками, чем те детки, которые в садик не ходили.

Как быть, если мой ребенок «особенный»?

Это не приговор к домашнему «аресту». По словам руководителя общественной организации «Ирода» Лолы Насриддиновой, все дети имеют право учиться в школе.

Более того, детям с особенными потребностями жизненно необходимо находиться среди сверстников, а домашнее обучение должно выступать только как вспомогательное образование.

Исключение могут составлять только те случаи, когда ребенок сам не хочет посещать школу или это несет угрозу его жизни. На Западе, например, дети даже с тяжелой формой инвалидности, посещают школу. Просто они занимаются по собственному, гибкому графику обучения.

Лола уверенна, что школа помогает лучшей социализации ребенка. Там он находит друзей, учится социальному поведению и мышлению.

- Конечно, ребенок может получить образование и дома, но захочет ли он в будущем использовать эти знания, если он всю свою жизнь чувствовал, что его отделяют от общества? – задается вопросом Лола Насриддинова.

Как подобрать педагога для детей с особенными потребностями?

Сложный, неоднозначный вопрос. По убеждению Лолы, здесь самое главное, чтобы учитель сам хотел работать с особенными детками.

- Потому что он может быть хоть сто раз хорошим преподавателем, но если у него не будет желания работать, помогать ребенку, все будет делаться ради галочки. Толку от такого обучения будет мало, но мучиться будут все – преподаватель, ребенок, его родители.

Также следует учитывать, что если ребенок имеет физическую инвалидность, то преподавать ему на дому вполне может обычный учитель. Но если речь идет о ребенке с аутизмом или ментальным расстройством, то педагога следует подбирать из числа тех, кто обладает специальными навыками инклюзивного образования. Таких педагогов в стране у нас практически нет, отмечают специалисты.

Есть несколько специалистов, но они работают в спецшколах и интернатах, в областных среднеобразовательных школах таких нет.

Поэтому у таких детей есть небольшой выбор: либо жить в интернате все время, либо приезжать к родителям на выходные, или вовсе сидеть дома.

Партнером проекта «Мой ребенок» является представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мнения экспертов и авторов публикации могут не совпадать с мнением ЮНИСЕФ.

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