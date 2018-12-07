В Юнусабадском районе Ташкента появится еще один многофункциональный торгово-развлекательный комплекс - Tashkent Central Park. Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана, пишет «Фергана».
Комплекс на 2,5 гектарах будут строить турецкая компания Taşkent Merkez Park Gayrimenkul Yatirim Anonim Şirketi и узбекская UzTur Investment and Development. Предполагается, что они станут работать методом fast-track (скоростного строительства, предполагающего одновременные проектирование, закупку и строительные работы) и сдадут комплекс под ключ, то есть, выполнив полный перечень работ.
Компании обязались до 2020 года построить за счет собственных и привлеченных средств пятизвездочные отели, торгово-развлекательный центр, административные здания. Инвестор и подрядчики до 1 января 2022 года освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, а также единого социального платежа и таможенных пошлин (за исключением сборов).
В начале августа 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предписал в районах и городах всех регионов республики построить деловые центры в формате Business city.
В Юнусабадском районе Ташкента реализуется масштабный проект по строительству международного делового центра Tashkent city («Ташкент-Сити»), который запланировали завершить к 2023 году.
Он будет занимать участок площадью 45,5 гектара и состоять из торговых комплексов, офисов для бизнеса, парков, развлекательных заведений, жилья и других объектов.
Строительство сопровождается скандалами с принудительным выселением жителей попавших под снос домов.
Это один из ряда амбициозных проектов в узбекской столице, которая в первой половине 2018 года лидировала по объемам строительства.
Согласно постановлению президента о развитии киноиндустрии в Ташкенте и Ташкентской области к 2021 году запланировано построить три культурно-развлекательных комплекса на площади не менее 100 га под общим названием «Три города»: «Город народной дипломатии», «Этногород» и «Киногород». Японская проектная организация Nihon Sekkei начала разработку конструкции первого в Узбекистане небоскреба. Сейсмоустойчивое здание займет 1,5 гектара территории «Ташкент-Сити».
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