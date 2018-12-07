Мэрия Душанбе приняла решение сократить число маршрутных такси в городе для устранения пробок. Их заменят автобусы.

Так, на маршруте №2 (Восточный пассажирский терминал - Южный пассажирский терминал) вместо 20 маршруток начали курсировать 26 автобусов.

Сокращено количество маршруток на маршруте №11 (школа №61 – рынок «Балх»), №10 (институт физической культуры – махалля «Пахтакор»), №33 (курсирующих от улицы Фучика через проспект Н. Карабаева до Южного пассажирского терминала).

 

Число маршруток будет сокращаться и дальше

Как сообщили на предприятии «Душанбенаклиётхадамотрасон» («Пассажиргортранс»), данные меры приняты для устранения пробок.

- Маршрутки №33 сократили с 30 до 25, при этом заменив малогабаритные микроавтобусы на «Мерседесы», вместимостью до 22 пассажиров. 13 автобусов вышли на маршрут №11 и 4 автобуса - на маршрут №10. Постепенно количество автобусов будет увеличиваться. Это поможет разгрузить улицы, - говорит глава предприятия Джумахон Давлатов. 
Сейчас в Душанбе курсируют более 1700 микроавтобусов.

В прошлом году между хукуматом столицы и турецкой компанией было подписано соглашение о закупке автобусов марки «AKIA» с учётом их сборки на территории республики.

Турецкие автобусы марки АКИА
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Согласно договору, поэтапно в Душанбе были доставлены 170 автобусов компании. Скоро в столицу приедут еще 30 новых автобусов.

 

Жители Душанбе: автобусы нужны, но и маршрутки тоже

Решение властей города заменить маршрутки автобусами и троллейбусами жители Душанбе в целом одобряют. Многие душанбинцы не раз жаловались на то, что практически все маршрутки тесные и неудобные. Ни одна не соблюдает расписание движения, а работает только по наполняемости.

- У маршруток лишь один плюс – быстрота, и куча минусов, - говорит житель столицы Ислом Маликов. – Многие водители часто нарушают правила дорожного движения, при этом создают опасность для жизни пассажиров. Водители набирают пассажиров больше положенного, летом в салоне невозможно дышать, так как кондиционеры в маршрутках не работают. Я за автобусы.
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Тонировки снимем. А кто решит проблему переполненных маршруток?

Однако не все жители Душанбе согласны с решением властей города о замене маршруток на автобусы. Они отмечают, что маршрутки в столице курсируют с интервалом движения 3-5 минут, а автобусы - с интервалом 10-15 минут. В вечернее время число автобусов сокращается, а после 21:00 их просто нет. Кроме того, нередки случаи, когда водители автобусов долго простаивают на остановках, зазывая пассажиров, и трогаются с места, лишь, когда салон заполнится до отказа.

Студент Таджикского медуниверситета Фахриддин добирается до вуза на автобусе.  

- Едет он медленно и на дорогу уходит больше часа. На «Старексе» можно было бы добраться за полчаса. Автобусов мало. Приходится вставать рано, чтобы не опоздать, или же добираться с пересадками. Но это лишние расходы, - говорит он.

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- Автобусы не смогут заменить весь транспорт. Всегда и везде общественному транспорту есть альтернатива, в виде микроавтобусов. Из-за алчности некоторых фирмачей и водителей нельзя ограничивать людей в выборе транспорта, - считает другой душанбинец, Азизбек Шарипов.

 

Нелёгкая ноша для бюджета

Помимо вышеуказанных причин, власти недовольны маршрутками, потому что не могут подсчитать их прибыль.

- Одна из главных проблем - маршрутки работают «в серую», в них не действуют проездные карты, - говорит сотрудник столичной мэрии. - Количество выручаемых от пассажиров денег никем не контролируется. По этой причине бюджет города лишается значительной суммы, которая могла бы пойти на улучшение работы общественного транспорта.
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Кто, как и где собирает автобусы для Душанбе?

Кроме того, по мнению специалиста, именно внесистемная работа маршруток не позволяют навести порядок в работе общественного транспорта.

- Обеспечение жителей города пассажирским транспортом – работа нелегкая, требующая больших ресурсов, как трудовых, так и финансовых, - говорит он. - Это целая система, которая должна работать слаженно. Коммерческие перевозчики в эту систему вписываться не могут и не хотят. Их интересует не функционирование в ней, а лишь извлечение прибыли. У городских властей нет альтернативы – нужно обеспечить город автобусами и троллейбусами и взять их работу и обеспечение под свой контроль. Ну а маршрутки тоже нужны, но их не должно быть много, - заключил специалист.

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