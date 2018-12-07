Самариддину Азизову - 24 года, он владелец небольшого SMM-агентства в России, которое зарабатывает на купле-продаже интернет трафика. Говоря человеческим языком, у Самариддина есть ряд собственных пабликов, которые ежемесячно приносят ему доход от 30 до 50 тысяч долларов.

Пришел Самариддин в этот бизнес пять лет назад, случайно. В то время он занимался развитием интернет-магазина, и продавал свои товары на публичной странице в соцсети «ВКонтакте», которую вскоре выставили на продажу.

От предложения Самариддин не отказался, и купил страницу, считается, что за копейки - всего за 150 тысяч рублей ($2,3 тысячи по сегодняшнему курсу, - ред.).

В скором времени продажи в паблике превзошли прибыль, которую он получал от работы интернет - магазина. Самариддин быстро смекнул, в какую сторону дует ветер, и стал скупать интернет сообщества на разных платформах, и зарабатывать на этом неплохие деньги.

Суть работы проста. Приобретенные паблики, команда заполняет полезным и интересным контентом для подписчиков, которым, собственно, и продается реклама.

У нас в Таджикистане это не сильно практикуется, да и масштабы совсем другие, потому как собрать аудиторию даже в 15-20 тысяч подписчиков, это адский труд. Покупать такую аудиторию за большую сумму, мало кто согласится, как и продавать за бесценок.

- Сейчас купить хороший паблик за 150 тысяч рублей невозможно. Вообще ценник на покупку паблика напрямую зависит от выбранной платформы, количества подписчиков и предлагаемого контента. Самой дорогой площадкой считается YouTube, далее следуют Telegram, Instagram, VK и др., - объясняет молодой бизнесмен.

По его словам, если создавать паблик с ноля, то «поднять» (подписать, - ред.) одного подписчика в Instagram можно в среднем за 8-9 рублей, в VK – от 50 копеек до 50 рублей, в Telegram от 10 до 50 рублей. Чтобы подсчитать, сколько понадобиться средств на раскрутку, умножьте эти деньги на миллион подписчиков.

Паблики с таким количеством фолловеров считаются более, или менее, значительными на огромном российском рынке, если речь идет о развлекательном контенте. Для бизнес - каналов, к примеру, даже для 50 тысяч подписчиков - хорошая цифра. Что касается скорости популяризации, то тут все зависит напрямую от самого SMMщика, но придется затратить немало времени.

Если время тратить не хочется, можно купить готовую публичную страницу.

Хороший паблик в Instagram, VK, Telegram, а хорошим считается тот, который окупается за 12-15 месяцев, сейчас можно купить в среднем за 10 миллионов (порядка $150 тысяч, - ред.). Канал на YouTube обойдется покупателю тоже в копеечку, например, стоимость канала «Трансформатор» на этой площадке обошлась в миллион долларов.

Самариддин Азизов фото из личного архива

Новичкам тут не место?

Самариддин, как человек бывалый в бизнесе сектора диджитал, предполагает, что новичку будет сложно попасть на российский рынок.

- Если вы хотите прийти на этот рынок, и купить хороший паблик, который приносит реальную прибыль, скорее всего, у вас не получится. Вам его просто не продадут, если вы не предложите баснословные деньги, - говорит он. - У нас есть свое сообщество крупных игроков рынка, и если кто-то из нас хочет продать паблик, мы пишем об этом в свой внутренний чат, где решаем вопрос между собой.

Но если прыгнуть в лодку под названием «Бизнес в сети» удалось, то Самариддин советует идти по направлению Instagram - оно сегодня одно из самых профитных. Правда, сначала нужно узнать о существующих Законах. Например, с 1 октября этого года по правилам VK нельзя рекламировать букмекерские конторы, которые, в свою очередь, являются главным источником монетизации на всех площадках.

«Деньги можно заработать везде»

Тематика пабликов громадная - бизнес, авто, финансы, дизайн, мотивационные и развлекательные каналы, и много чего другого.

Самариддин предлагает не думать долго над выбором темы из материальных соображений, поскольку деньги есть везде.

Если грамотно подойти к организации, то поток заявок на то, чтобы заказать рекламу у вас будет постоянным, и при этом, важно учитывать, что на все это нужно уделить максимум времени, и продумать необходимо до мельчайших подробностей, это послужит залогом успеха.

- Заработать можно на чем угодно. Серьезно, можно не ломать голову над тем, куда податься, чтобы больше заработать. Просто следует знать о том, чем больше фолловеров, тем выше будет стоить реклама, - говорит Самариддин. - Мы, например, беремся только за раскрутку миллионников, если это не какая-то узкопрофильная тематика, но есть ребята, которые раскручивают паблики с сотней тысячью подписчиков.

В то же самое время нужно отметить, что бизнес-каналы считаются одним из самых прибыльных, поскольку реклама на них может помочь продать, например, франшизу, и не только. Соответственно, выгода от таких продаж остается значительной.

Кстати, реклама в пабликах почасовая.

Как раскручивать?

SMM - это полноценный бизнес, полноценное направление СМИ, следовательно, подходить к нему нужно профессионально, если вы собираетесь делать на этом деньги. Конечно, за плагиат тут никто по рукам бить не будет, но и заходить к вам на страницу тоже не станут.

Фолловеры хотят видеть уникальный контент, потому что на рынке серьезная конкуренция, но к плагиату тоже нужно быть готовым. Поэтому, создавая, к примеру мем, нужно ставить на нем свою фирменную марку, чтобы оставаться первоисточником материала.

- Помните, чтобы оставаться на рынке конкурентоспособным, актуальным игроком, нужно регулярно постить свежий, актуальный контент, иначе лояльность подписчиков будет потеряна, советует бизнесмен.

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