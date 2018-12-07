Занятия фитнесом приобретают всё большую популярность в нашей столице. Чтобы понять, что предлагает фитнес индустрия жителям и гостям Душанбе, «АП» провела обзор спортивных залов.

Вашему вниманию предоставлены фитнес-центры по сумме оплаты от дорогого к самому дешёвому.

С бассейном

Итак, первый в списке спортивный фитнес-центр в гостинице «Таджикистан». К услугам посетителей тренажерный зал, бассейн, сауна. Слов нет, сервис очень даже приличный. Однако в силу того, что в расписании работы существуют женские и мужские дни, максимально можно будет тренироваться 4 раза в неделю.

Стоимость месячного абонемента для мужчин – 1500 сомони.

Стоимость месячного абонемента для женщин – 1200 сомони.

Следующий объект - спортивный комплекс «Х-FIT». Он знаменит тем, что является самым крупным спорткомплексом в Таджикистане. Он оборудован 25-метровым бассейном с пятью дорожками, отдельным женским бассейном, тренажёрным залом, где представлена полная линейка тренажеров на все группы мышц, студиями персонального и функционального тренинга, скалодромом и скайлингом, залами для бокса, единоборств и кардиозоной.

Занятия 7 дней в неделю, и стоимость в месяц, так же 1200 сомони.

Далее фитнес-комплекс, располагающийся в гостинице «Хилтон». По сути, комплекс предоставляемых услуг схож с перечнем в гостинице «Таджикистан». Бассейн, сауна, тренажерный зал и прочее. Роскошь гостиницы с мировым брендом передана и спортивному залу.

Стоимость месячного посещения с графиком 3 раза в неделю – 900 сомони.

При занятиях с 10.00 до 16.00 – 650 сомони

В 55 AQUA (БЦ «Созидание») есть два вида посещения, утреннее и вечернее. Если вы записаны на утреннее посещение, то вы не можете оставаться на вечернее. Утреннее посещение - с 7.00ч до 15.00ч, вечернее с 15.00ч до 23.00ч.

Стоят они для мужчин - 855 сомони в месяц (три раза в неделю) и 650 сомони для женщин. Тут есть также тренажерный зал и сауна.

Без бассейна

Фитнесс центр 55 Spirit известен, как бывший «Зал Регуляна». Зал силовых тренажеров, фитнесс кафе, зал для занятий боксом и другими единоборствами. Душ, парная (пятница, суббота). Тренерский состав, это чемпионы, и заслуженные мастера спорта. Работает 7 дней в неделю с 7.00ч до 22.00ч.

Месячный абонемент на 7 дней в неделю:

Для мужчин – 699 сомони.

Для женщин – 300 сомони.

Спортивный зал «Кувват» расположен рядом с магазином «Микс». Традиционный недорогой фитнесс зал. Все виды силовых тренажеров, раздевалка, душевая, опытная тренерская группа.

Для занятий 3 дня в неделю – 200 сомони.

Бойцовский клуб «Истиклол» расположен в районе Главного управление исправления уголовных наказаний, недалеко от пивзавода. Основной упор делается на тренировки в разряде единоборств.

Есть тренажерный зал, но основную площадь помещения занимают маты, октагон ММА, профессиональные груши и автомобильные покрышки. Раздевалка, тренерская, душевая, фитнес-бар.

3 раза в неделю, стоит в месяц - 180 сомони.

Спортивный зал «Титан» находится в подвале нового высотного дома недалеко от Генпрокуратуры. Большой объем помещения. Все по стандарту: беговые дорожки, новые тренажеры, небольшой октагон ММА. Тренеры по фитнесу.

В месяц при 3-х тренировках в неделю оплата – 160 сомони.

Спорт-клуб «Спарта» в районе рынка Саховат. Большая площадь помещения. Много тренажеров, и достаточно места для занятий в группе по единоборствам. Площадки, покрытые матами для занятий борьбой или карате, огорожены сеткой от основного силового тренажерного зала. Фитнес-бар, душ. Заниматься тут можно от рассвета до заката 7 дней в неделю.

Оплата за месяц – 130 сомони.

Фитнес-клуб «Умед». В подвальной части дома, в котором находится магазин «София». Есть беговые дорожки, тренажеры, груша, душ. Индивидуальные занятия, женские часы.

3 –х дневка в неделю, в месяц будет стоить – 120 сомони.

Спортивный зал в подвале дома в 46-м микрорайоне на перекрестке напротив рынка Саховат. Кроме тренажеров ничего нет. Ни душа, ни тренеров.

Разовое занятие 5 сомони. Соответственно, в месяц - 60 сомони.

Для сравнения по ценам. Велнес-клуб «Биосфера» в городе Москва имеет тренажёрный зал, бойцовский и акробатический залы, бассейн, турецкую баню, финскую сауну (хамам). 3 –х дневка в неделю, в месяц стоит здесь 3 тысячи рублей (420 сомони).

Основные принципы фитнеса

Регулярность

Раз вы всерьез решили привести фигуру в порядок, запомните: регулярность, это обязательное условие. Вариант «неделю хожу – две недели ленюсь», не даст никакого эффекта. Для достижения результата нужно тренироваться не менее 3-х раз в неделю под наблюдением инструктора.

Постепенное увеличение нагрузок

Если до этого вы не занимались фитнесом, тренировки лучше начинать с кратковременных занятий по 10-15 минут, постепенно увеличивая продолжительность до 30-40 минут в день. Для начала – аэробные занятия, после – тренажеры.

Без фанатизма!

Не стоит истязать себя излишними нагрузками, особенно в первые месяцы занятий. Усталость, несомненно, должна присутствовать, но если вы будете заниматься едва не до потери сознания, а после не находить в себе силы дойти до дома, то от таких тренировок будет больше вреда, чем пользы.

Максимально удобная одежда и обувь

Это позволит не только ощущать себя на занятиях более комфортно и более уверенно, но и ускорит достижение цели. Ведь вряд ли вы сможете выполнять упражнения в полную силу, если обувь будет жать, а одежда сковывать движения. Удобная же спортивная экипировка, наоборот, позволяет заниматься с большей отдачей, а значит, и результат лучше!

График занятий на месяц

… И план на каждую неделю. Это поможет организовать жизнь и выделить время, необходимое для посещения фитнес-центра. Помните! Сложнее всего начать. Как только вы сделаете первый шаг, двигаться вперед, к красивой фигуре, будет уже гораздо проще, и возможно, уже через полгода будете сами давать советы таким же новичкам в фитнесе.

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