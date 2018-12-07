Сотрудники полиции установили личность водителя, устроившего ДТП в Усть-Лабинском районе утром 6 декабря, в результате которого погибли пять граждан Таджикистана.

На месте от полученных травм погибли шесть человек, из них двое – дети. Все они ехали в легковушке, водитель которой тоже погиб. " Пассажиры - две женщины 1985 и 1950 годов рождения, 22-летний мужчина и двое детей - 5-ти и 8-ми лет тоже погибли. Единственный выживший - 11-летний мальчик", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В больницу доставлены трое сотрудников скорой помощи и один пассажир ВАЗ 2114, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уже установлена личность водителя легкового автомобиля. Им оказался 18-летний местный житель. У молодого человека не было водительских прав.

По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения: произошло столкновение с автомобилем скорой помощи.

Российская полиция пока установила личности только двух пассажиров ВАЗа. Это 22-летняя местная жительница, она погибла на месте аварии, 11-летний подросток находится в больнице, личности остальных погибших пока устанавливаются.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи. Все обстоятельства ДТП выясняются. Есть вероятность, что водитель "четырнадцатой" мог просто уснуть за рулем.

Между тем, житель Таджикистана признал в пятерых из погибших своих родственников. Мухиддин Вашгирди - житель район Файзабад Таджикистана, выложив на своей странице в Фейсбуке фото погибшей женщины, назвал ее своей тетей.

По его утверждению, в ДТП погибла его тетя - 68-летняя Садбарг Шарипова и трое ее внуков, которым было 8, 10 и 18 лет. Также погибла еще одна его родственница - 22-летняя женщина. "Еще один 11-летний внук тёти с тяжелыми ранениями лежит в больнице. Тела погибших сегодня отправят в Таджикистан", - сообщил "АП" Вашгирди.

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