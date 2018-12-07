Часть дорог в центральной части столицы Таджикистана вечером 31 декабря будет перекрыта на время проведения новогодней шоу-программы.
Дорги будут закрыты с 18:00 до 22:00. Будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Рудаки, а ближе к месту проведения новогоднего мероприятия - площади Дусти - движение будет и вовсе закрыто.
Новогодняя шоу программа звезд таджикской эстрады состоится 31 декабря на главной площади Душанбе с 19 по 21:00.
По завершении шоу программы в небе над Душанбе будет запущен пятиминутный фейерверк.
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