Во многих районах республики, находящихся в опасных зонах, идет подготовка к весенним паводкам. И хотя ежегодно власти рапортуют о проделанных работах, жители пострадавших районов ими недовольны, да и суммы ущерба оцениваются в десятки миллионов долларов.

Каждый год районы Таджикистана накрывают селевые потоки. Стихия наносит колоссальный ущерб экономике страны, под грязевыми потоками остаются целые населенные пункты, гибнут люди.

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