В мире сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Это день ежегодно отмечается 9 декабря, начиная с 2004 года. Он был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН: в этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Коррупция есть везде: от Сомали до Новой Зеландии. Результаты одного из опросов, проведенного среди предпринимателей в 127 странах мира, показали, что взятка имеет место в каждой седьмой сделке. Коррупцию невозможно искоренить полностью, это уже доказанный историей факт. Но можно значительно снизить ее уровень, уменьшить разрушительные последствия этого порока для экономики и общественной жизни.
Портал Kaktakto собрал 7 оригинальных методов борьбы с коррупцией, которые придумали в разных странах мира.
№1. Нулевая купюра
В Индии, где взяточничество превратилось в норму, общественной организацией по борьбе с коррупцией «Пятая колонна» в 2010 году была выпущена купюра, которой предлагается рассчитываться с вымогателями. Выглядит эта банкнота так же, как обычная, но вместо надписи «подделка денег преследуется законом» имеется предупреждение — «взяточничество преследуется законом». Купюра имеет номинал ноль рупий. По сообщениям представителей «Пятой колонны», общество с энтузиазмом восприняло эту идею, и тираж банкнот разошелся очень быстро. Продажные чиновники вспомнили о тюремных сроках и плохой карме.
№2. Неподкупный воин
В 2007 году в Китае была создана онлайн-игра «Неподкупный воин», которую только за первую неделю скачали более 100 тыс. пользователей. Главный герой игры сражается с коррумпированными чиновниками с помощью оружия, магии и пыток. После уничтожения всех противников, повышения собственной морали и нравственности герой попадает в мир без взяточничества и подлости.
№3. Антикоррупционное тай-цзи
Госслужащие в Китае посещают специальные курсы, на которых их учат, как бороться с соблазном брать взятки. Они медитируют, укрепляют силу духа и занимаются специальными силовыми упражнениями. С семьями чиновников также проводится профилактическая работа. Так, для госслужащих, их супруг и детей устраиваются экскурсии в тюрьму, где отбывают наказание осужденные за взятки.
№4. Коррупционный тур
Мексика — одна из самых криминогенных и коррумпированных стран. С недавних пор в одном из крупнейших городов страны, Монтеррее, действует новый экскурсионный маршрут — Corruptour (Коррупционный тур). Голубой автобус, разрисованный портретами местных политиков, крыс и свиней в костюмах с сумками денег, провозит пассажиров по наиболее «коррумпированным» уголкам города, где больше всего разворовывают средства налогоплательщиков. А для контраста в маршрут автобуса включены бедные кварталы, где люди едва сводят концы с концами. Проезд в автобусе бесплатный, тур длится около часа. По мнению инициаторов тура, Монтеррей — идеальный город для демонстрации результатов безнаказанного злоупотребления властью и растраты общественных средств. Такая экскурсия призывает местных жителей задуматься над тем, кого избирают в органы власти, и объединиться в борьбе с коррупцией.
№5. Эротическая атака против коррупции
В России также решили пустить в ход нестандартные методы борьбы против коррупции. В 2011 году общественное молодежное движение «Наши» выпустило специальный календарь под названием «Секс против коррупции». В нем девушки в нижнем белье фотографировались рядом с фразами: «Научу жить без взяток», «Вылечу от коррупции», «Не выйду замуж за коррупционера», «Перевоспитаю взяточника», «Оттарабаню за взятку» и т. п.
№6. Презумпция коррумпированности
Еще 30 лет назад коррупция в Гонконге считалось обычным делом, и 90% госслужащих были коррумпированы. В 1974 году была организована госструктура под названием «Независимая комиссия против коррупции» с очень высокими зарплатами сотрудников и офицерами, подчиняющимися лично губернатору. Госслужащим приходилось самим доказывать, что имущество было приобретено ими законно. Если этого не удавалось, их ждал арест и конфискация имущества. Также большую роль в борьбе с коррупцией сыграли граждане, которые участвовали в работе Независимой комиссии путем жалоб, информируя власти о случаях мздоимства. Результат был налицо — в 2017 году в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции Transparency International Гонконг занял 12-ю строчку.
№7. Гражданский досмотр
В Южной Корееключевую роль в борьбе против коррупции сыграл закон «О борьбе с коррупцией», вступивший в действие в Южной Корее с 1 января 2002 года. Каждый совершеннолетний гражданин получил право инициировать проверку в отношении любого чиновника. Закон обязал главный антикоррупционный орган страны – Комитет по аудиту и инспекции – начинать расследование по любому заявлению. Политика открытости функционирования бюрократического аппарата и действие антикоррупционного закона привела Южную Корею на 50-е место в рейтинге Transparency International.
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