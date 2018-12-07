Первого декабря исполнилось 125 лет со дня рождения легендарного советского разведчика Мулло Закира Касирова. Именно он долгое время был тенью Ибрагим-бека – полевого командира, который вошёл в историю как самый известный лидер движения басмачей, боровшихся с советской властью в 20-е годы прошлого столетия. О том, что его ближайший соратник особист - Ибрагим-бек даже не догадывался…

Москва, октябрь 1922 года, ГПУ РСФСР

Они сидели друг перед другом - Феликс Дзержинский председатель ГПУ РСФСР и руководитель группы московских чекистов, отправлявшихся в Восточную Бухару, - Душанбе, где находился штаб 13-го стрелкового корпуса Чеслав Путовский.

- Разведки разных стран, в разной степени доверяя друг другу, все равно трудятся на единую задачу – против Советской России, сказал руководитель ГПУ. Вы знаете, что в Восточной Бухаре сосредоточен центр южной контрреволюции. Местные чекисты мало осведомлены, да и не имеют серьезного опыта борьбы с явными и скрытыми врагами. Им надо помочь. Басмачество живуче – это наиболее жестокая форма политического бандитизма. Вот что на прошлой неделе написала лондонская «Таймс»: «Восточная Бухара – это бастион европейской цивилизации, направляющей дуло против большевизма». Каково?

Усмехнувшись, Дзержинский перешел к конкретным задачам.

– Обратите внимание на Кокташ – селение вблизи Душанбе, басмаческий центр, и базу иностранного проникновения вглубь страны. Ваша задача дать военным точные разведданные, пристально следить за тем, что делают эмигрантские круги в Афганистане. Возьмите на прицел Ибрагимбека, и других руководителей басмачества. Готовьте разведчиков из местных людей преданных Советской власти.

….Мулло Закир Касиров выходец из семьи небогатых дехкан проживавших в кишлаке Сари-Осиё Гиссарского бекства. Окончив медресе Кассиров, он стал чтецом Корана. После его увлекли идеи движения джадидов, и он вступил в ряды младобухарцев. В 1921 году Кассиров становится бойцом Красной Армии, а после встречи с Чеславом Путовским, оперативным сотрудником Особого отдела….

Душанбе, декабрь 1923 года, Особый отдел 13 стрелкового корпуса

Внимательно выслушав ещё раз Мулло Закира Касирова, его легенду, Чеслав Путовский окончательно одобрил её.

– Но учтите Ибрагим – бек человек образованный, эрудированный, его советники хитры и коварны. Малейший промах, и они вас прикончат. Там не миндальничают. Не торопитесь войти в доверие. Терпение – это тоже мужество. К Ибрагиму в друзья сами не напрашивайтесь, просто постарайтесь, заинтересовать его чем-нибудь, а со временем стать его тенью, - говоря это - Путовский мерил шагами комнату. – У врага против вас нет улик. Так, что ваше положение имеет преимущество, вы о басмачах немало знаете, а они о вас - ничего…

- Как душанбинские муллы нашли мой почерк? - поинтересовался Касиров. Путовский взял лист бумаги, покрытый арабской каллиграфией:

– Поинтересовались: «А не из Бухары ли муллу привезли? Такой вязью только тамошние писари пишут».

Путовский непрерывно курил:

– Вам придется изучить связи Ибрагим-бека с эмиром Бухарским, надо узнать пути, по которым доставляется оружие, кого и когда к нам собираются засылать. Поезжайте в Гарм и делайте вид, что скрываетесь, думаю это дойдет до Фузайла Махсума, а он связан с Ибрагим-беком. Удачи вам Мулло Закир! - на прощание пожелал Касирову Путовский.

Афганистан, Кабул, ноябрь 1926 года резиденция Ибрагим – бека. Ибрагим-бек читал сообщение, полученное от Фузайла Махсума. Его доставил в сопровождении нескольких джигитов посланец. К вечеру второго дня бек вызвал посланца и вручил пакет, тщательно упакованный и скреплённый его печатью. – Вы ведь бухарский мулла? – спросил Ибрагим-бек.

– Да, - ответил Мулло Закир.

- Вы сражались с красными?

– Моё, дело писать. Я писарь и посланник, а не курбаши.

Ибрагим – бек в упор посмотрел на Мулло Закира, а потом равнодушно отвернулся.

…Через месяц Мулло Закир Касиров, сумел внедриться в ставку Ибрагим-бека, и стал доверенным его лицом, исполняя обязанности личного писаря. Активный и талантливый советский разведчик регулярно отправлял донесения о деятельности бека и его окружения в Душанбе, не вызывая ни малейшего подозрения.

Из донесений разведчика ГПУ СССР Мулло Закира Косирова

Ноябрь 1929 года. «До начала ноября Ибрагим – бек оставался в кишлаке Богарак (Таликанское хакимство). Общая численность сформированных Ибрагимом отрядов достигла более 500 человек»

Февраль 1930 года. «Ишан – Халифа (глава туркменской эмиграции, - ред.) скрытно ведет большую работу совместно с Ибрагим-беком по объединению всех эмигрантов. Они хотят создать самоуправление в Северном Афганистане. В настоящее время из Индии получено до 1500 английских винтовок и боеприпасы.

Март 1930 года 04. 03. 1930. «Отрядами Ибрагим – бека ограблены оружейные склады в Ханабаде, что вызвало среди афганских солдат панику. Опасаясь репрессий со стороны афганских властей Ибрагим - бек прибыл в район Чар – дора, для вербовки джигитов среди эмигрантов»

19. 03. 1930 «Из Мазари-Шариф прибыл отряд до 200 джигитов, с курбаши Утан – беком и Аваз Палваном, расположились в Тарбуз – Гузаре. Отряд вооружен русскими и английскими винтовками, при трех английских пулеметах системы Льюиса

26. 03. 1930. «Ибрагим - беком назначено совещание курбашей, по вопросу избрания пунктов перехода на нашу сторону»

3 марта 1931 года. «24-25 февраля Ибрагимом созывалось совещание курбашей: Утанбека, Муллы Таракула и других. Решено приступить к переброске отрядов на нашу территорию. Переброска будет производиться группами в различных пунктах, с первоочередной целью захвата Кулябского округа, каждому отряду определены место и время перехода границы, способы связи.

Душанбе, 25 марта 1931г., ГПУ Таджикской ССР

Посмотрев на прибывших чекистов оперативной группы по ликвидации басмаческих отрядов, начальник ГПУ Дорофеев сказал:

- Я должен отметить отличную работу нашего отважного разведчика Мулло Закира Касирова, на которого мы больше чем на кого-либо надеялись, поскольку он находился в ставке бека и пользовался его доверием. Несмотря на чрезвычайную сложность связи, он всегда находил возможность предупредить нас. Только, что от него получено сообщение о начале вторжения через границу отрядов Ибрагим-бека, которое начнется с большой долей вероятности с 27 марта по 2 апреля. О дате прорыва границы основных сил Ибрагим – бека Мулло Закир сообщил нам сразу же после совещания в Кафтар-хоне, на котором он присутствовал как доверенное лицо бека.

…В апреле 1931 года Ибрагим-бек перешел советско-афганскую границу с девятитысячным отрядом. Однако уже к началу июня 1931 года в боях с Красной Армией отряды Ибрагим-бека потеряли 1224 человека убитыми. 75 человек было взято в плен. 314 человек добровольно сложили оружие. Сам Ибрагим-бек добровольно сдался советским властям 23 июня 1931 года.

Эпилог

Сразу после возвращения из Афганистана Мулло Закир Кассиров был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

С 1933 по 1938 год работал председателем колхоза «Путь Сталина» Янги – базарского района. Все изменилось в 1937 году. Атмосфера страха и подозрительности опустилась на Таджикистан. Вчерашние друзья, коллеги по работе и даже родственники писали друг на друга доносы, зачастую клеветнические. 4 июля 1938 года Мулло Закир Касиров был арестован и обвинен в притуплении революционной бдительности и примиренческом отношении к остаткам буржуазных националистов в Таджикистане и отправлен в Ташкент. Его оправдали и отпустили лишь спустя семь месяцев бесконечных допросов и только благодаря вмешательству чекистов.

В тяжкие годы ВОВ Касиров вновь возглавил колхоз. А в мае 1949 года вышел на пенсию по состоянию здоровья и вплоть до своей смерти в 1965 году, принимал посильное участие в обновлении мечети Сари Осиё и строительстве мечети Чукайша в Янги-базаре, некоторое время даже был Имамом этой мечети.

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