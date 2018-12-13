15 декабря в 19:00 в Резиденции посольства Великобритании в Таджикистане состоится торжественная церемония закрытия, награждение фильмов по номинациям, а также показ документального фильма «Бархурд» режиссера Фирдавса Нину.
О фильме. Это история троих друзей-подростков, которые живут в горной глуши. Однажды они идут в горы за хворостом. На их пути попадается бешеный волк, держащий всю деревню в страхе. Спасения мальчиков зависит только от них самих.
Мероприятие закрытое.
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