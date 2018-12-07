14 декабря в 18:00 в American Space Dushanbe состоится премьера экспериментального фильма «Старый дом» режиссера Заррины Ходжимуратовой, художественного фильма «Болезнь» Тахмины Муминовой и показ документальной ленты «Умарако» - Далера Имомали.
Фильм «Старый дом». Умед Назарович строит новые дома. Но однажды на его стол ложится проект по сносу дома, где он родился. Фильм о памяти, о настоящем, о старом и новом.
Фильм «Умарако». Умарака проживает в небольшом городке на севере Таджикистана. По жизни он и шофёр, и фотограф, и народный целитель, и рыбак. Но в стенах театра Государственного музыкального драматического театра им. Тухфы Фазыловой Умарака знают, как Умарджона Сатторова, профессионального актёра театра, который к тому же, всю жизни собирал уникальные записи народного музыкального искусства Средней Азии.
Старейшая запись его коллекции - с 1909 года. Но экономический, социальный, духовный кризис заставляет зрителя задуматься – все ли правильно сложилось в жизни героя.
Вход свободный.
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