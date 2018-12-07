13 декабря в 19:00 в посольстве Республики Франция в Таджикистане состоится премьера документального фильма «Апостол 2019» режиссера Шахджамшеда Умари и показ художественного фильма «Такси» Файзулло Файза.
О фильме «Апостол». Бездомный житель большого города – на первый взгляд кажется одним из множества уличных скитальцев, нуждающихся в помощи окружающих. Но при более близком знакомстве раскрывается, как мистик и аскет, пожертвовавший благополучной жизнью во благо спасения человечества…
Фильм «Такси». Молодой таксист, связанный с криминальной группой, должен выполнить порученное задание. Но, оказывается, совершить преступление не так просто…
Мероприятие закрытое.
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